20 ans après la fermeture, le quotidien des ouvriers Moulinex a repris vie par le théâtre à Cormelles-le-Royal

"C'est vrai, c'était comme ça," glisse une voix de femme dans le public. La scène qui se joue devant les anciens bâtiments Moulinex de Cormelles-le-Royal ranime des souvenirs : des ouvrières qui montent des micro-ondes sous les yeux de leur supérieur. _"A oui, ça m'a rappelé des choses,"se souvient Brigitte, " Moulinex nous a fait vivre, on ne va pas critiquer mais c'était un peu ça... C'était les chefs d'abord, ils nous commandaient et nous on obéissait." Brigitte a commencé chez Moulinex à 16 ans seulement, elle y est restée 27 ans. "On se sent émue bien sûr, ça aurait fait 50 ans. "_ 50 ans que Brigitte est entrée dans l'usine de Cormelles-le-Royal.

Les ouvriers étaient très majoritairement des ouvrières, qui travaillaient à la chaîne sur une ligne de production, comme ici où la scène reconstitue le montage de micro-ondes. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

De bons et mauvais souvenirs pour ceux qui l'ont vécu

La scène présente deux soeurs qui se retrouvent toutes les deux à travailler chez Moulinex car elles y trouvent plus d'avantages qu'ailleurs. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Il y avait bien sûr les conditions du travail à la chaîne, la hiérarchie, la cadence, tout cela, la production théâtrale le mets en scène. Mais il y avait aussi les avantages et les bons moments : les salaires élevés par rapport aux autres usines, les services sur le site de l'entreprise comme les photos que les employés pouvaient gratuitement faire développer sur place ou encore la bibliothèque, elle aussi sur place.

Une promenade théâtrale pour mettre en avant la vie ouvrière dans l'usine Moulinex

La compagnie Pheonix avait déjà travaillé sur différents projets sur la culture ouvrière. A l'approche des 20 ans de la fermeture de Moulinex, son metteur en scène et auteur, Christophe Tostain a voulu marquer cet anniversaire par un événement et c'est justement le quotidien qu'il voulait mettre en avant. "J'ai rencontré des ouvriers, des ouvrières, de hauts cadres," explique Christophe Tostain, "Au début ils cherchaient un peu des anecdotes et dès qu'on appuyait sur un bouton, il rebondissaient de récit en récit pendant l'entretien." C'est ainsi qu'on retrouve les histoires des de lignes de bus absentes pour les ouvrières qui habitent le quartier de la Guérinière, les friteuses qui disparaissent sous les yeux fermés de certains responsables, le rôle central de "la pointeau", celle qui compte les heures et distribue la paie. Ceux qui ont connu cette époque se la remémorent, les autres ont presque l'impression de l'avoir vécue.

L'auteur a écrit son texte grâce à ces entretiens et les comédiens incarnent ces scènes qui emmènent les spectateurs de l'embauche chez Moulinex, à la fin de l'aventure dans la douleur.

La fin de Moulinex et la mise au chômage de 3 000 Bas-normands, émeut à la fin du spectacle. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

A la fin du spectacle, au moment où la dernière scène aborde la fermeture des usines Moulinex, quelques yeux sont humides. "C'est toujours émouvant quand on a passé 20 ans dans l'entreprise," confie Michel, qui est tout de même heureux d'avoir réactivé la mémoire de cette histoire. "Ça fait plaisir de revoir des personnes, on a tous pris de l'âge mais on a toujours tous les mêmes souvenirs," se réjouit l'ancien employé de Moulinex.

En fin de parcours, une exposition de photos d'archives rappelle que ces scènes sont celles vécues par quelques 3 000 employés bas-normands qui ont perdu leur emploi et des années ensemble, au moment de la fermeture en 2001.