20 ans du titre européen de Brive : voici le programme des festivités !

L'association Brive 1997, qui rassemble les joueurs sacrés champions d'Europe, et les partenaires qui l'accompagnent pour organiser la cérémonie du 20e anniversaire du titre européen ont présenté, ce jeudi soir, le programme de la soirée de fête.

La date : samedi 4 février 2017. Le lieu : espace Derichebourg au Stadium de Brive, mis à disposition par le CA Brive. L'heure : en fin d'après-midi à partir de 17h ou 17h30, avec retransmission du premier match du Tournoi des VI Nations entre l'Angleterre et la France à 18h.

Des lots de prestige

L'idée de cette soirée est de "rassembler tous les amis du CAB" autour de cet événement, lance Alain Penaud, l'emblématique ouvreur et président de l'association Brive 1997. "On veut célébrer l'engouement de l'époque, parce que ce titre appartient à tout le monde." Esprit convivial en perspective avec un apéro pendant Angleterre-France, puis un repas buffet sur tables hautes et rediffusion du match Brive-Leicester (28-9) qui consacra le CAB à Cardiff il y a 20 ans. De nombreuses animations sont prévues avec banda, groupe musical, et lots de prestige à gagner : maillot de 1997, notamment, et encore "des vestiges de l'époque" a dit l'ancien 3e ligne François Duboisset pour garder le suspense.

Tous les acteurs de l'époque

Qui sera là ? Presque tous les anciens joueurs de 1997 (Tony Rees, coincé en Australie, a dû décliner, alors que Grégory Kacala essaye de se défaire de ses obligations en Pologne pour être présent), mais aussi les dirigeants (Patrick Sébastien, le président d'alors, sera absent retenu par un gala).

800 places à une soixantaine d'euros

A qui est-ce ouvert ? A tout le monde, à condition de vite réserver car seules 800 places sont disponibles. Le prix de la soirée ? Une soixantaine d'euros. Où prendre son billet ? Dans six points de vente qui seront ouverts à partir de la semaine prochaine : au siège du CAB, à la boutique du CAB en ville, au café de Paris, à l'Imprimerie du Centre (tenue par François Duboisset) et à l'Hôtel Le Collonges (tenu par Bruno Marty). Si des bénéfices ressortent de la manifestation, ils seront reversés pour moitié à l'association du CA Brive.