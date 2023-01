Association Courteline à Tours : 20 ans et 20 manifestations, bon anniversaire !

C’était en septembre 2002, l'association Courteline voyait le jour et allait s'occuper de plusieurs structures, ateliers et animations pour les enfants (et les grands) sur Tours. Pour fêter ses 20 ans, l'association propose depuis septembre 20 animations, dont la prochaine aura lieu vendredi et samedi avec un marathon cinéma avec des films qui ont... 20 ans eux aussi.

Vendredi

20h00 : "Les triplettes de Belleville", pour tout public à partir de 10 ans

Samedi

14h00 : "Lʼétalon des plaines" , très beau film sur le grand ouest américain pour tout public à partir de 7 ans

Les séance se déroulent à l'espace Gentiana à Tours-Nord, l'accès sera libre. 20 ans ça se fête, la preuve !