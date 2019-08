La chanson toulousaine "Tomber la chemise" fête ses 20 ans cet été

Toulouse, France

Il n'y a pas que les Toulousains qui fredonnent encore plus ou moins fidèlement les paroles de "Tomber la chemise". Cela fait vingt ans que la France danse sur cette chanson de Zebda, groupe originaire de Toulouse. À l'époque, le single avait été récompensé par un disque de diamant puisqu'il s'était écoulé à plus de 750 000 exemplaires.

"Je me souviens surtout qu"on mettait toujours cette chanson au Nouvel An, raconte Clément, un jeune homme de 29 ans qui vit à Toulouse. C'était le moment convivial où tout le monde était sur la piste de danse avec sa chemise et à la fin tout le monde l'enlevait". Vingt ans après c'est toujours aussi facile de chanter ce titre pour Anna et Louise, deux frangines : "Ça fait partie des chansons de notre enfance, on avait le CD et on l'écoutait dans la voiture". Pour certains, "Tomber la chemise" est une chanson immarcescible, c'est l'avis de Cyril : "Tu peux la mettre en soirée, ça passe toujours, elle enjaille. On la met moins mais ça ne vieillit pas, c'est la base !"

"C'est une chanson particulièrement toulousaine"

Mouss de Zebda confie qu'il est très fier de ce succès qu'a connu le groupe au bout de dix ans de carrière : "On ne l'a pas tous vécu de la même manière, Magyd l'a plutôt mal vécu et c'est sans doute lié à sa condition d'auteur mais nous on ne l'a pas vécu négativement. Bien sûr qu'il y a un côté réducteur, parfois on a eu envie de dire 'On n'est pas que ça' mais ça a duré le temps du succès, finalement assez court dans notre carrière de trente ans."

Cette chanson fait partie de l'histoire des gens et c'est particulièrement important pour Hakim et Mouss : "Tomber la chemise est une expression tellement toulousaine du fait qu'on soit tellement toulousains. On dit ici 'Tomber le moteur' et on ne dit pas ça ni à Roubaix, ni à Strasbourg, ni à Marseille." Mouss ajoute qu'il travaille en ce moment sur un album qui pourrait sortir en 2020 avec sans doute des textes de Nougaro qui n'avaient jamais été mis en musique jusqu'ici. L'album s'appellerait Les Darons de la Garonne.