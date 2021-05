200 ans de la mort de Napoléon : son histoire au Pays Basque racontée dans un livre

L'histoire de Napoléon et du Pays Basque oscille "entre amour et désamour" raconte Caroline Lugat, auteure du livre "Napoléon Ier et le Pays Basque", paru aux éditions Elkar mi-avril. Elle revient sur l'histoire de l'Empereur et de la région 200 ans après sa mort. Avec ce livre, la chercheuse et enseignante en droit de l'Histoire à la faculté de Bayonne entend "étudier les rapports entre le Pays Basque, et l'Empire de Napoléon Ier".

L'histoire commune débute quand l'Empereur s’installe à Bayonne en 1808 pendant plusieurs mois. Fort de ses nombreuses conquêtes, il est accueilli en héros. Depuis le château de Marracq "il fait abdiquer le roi d’Espagne et son fils, et place son propre frère à la tête du pays voisin" détaille l'auteure.

"Bayonne accueille les garnisons françaises et la cour d'Espagne"

Napoléon Ier et la Pays Basque, Caroline Lugat, édition Elkar. © Radio France

Napoléon s'installe au château de Marracq

Pendant un temps, "le Pays Basque perçoit les retombées économiques importantes des conquêtes, explique Caroline Lugat. Bayonne accueille les garnisons françaises et voit même la cour d’Espagne venir s’installer dans la ville, le temps de mettre en place une nouvelle constitution". Après des années de révolution éprouvantes, l’espoir de voir la région prospérer dans la paix gagne les Basques. Mais l’espoir meurt lorsque l’Espagne se retourne contre Bonaparte et déclenche une guerre d'indépendance. Les troupes espagnoles, portugaises et anglaises assiègent Bayonne puis mènent des combats dans toute la région, pillant ses ressources jusqu’à ce que l’Empereur abdique, en 1814.

Bayonne, capitale de l'Empire pendant trois mois

En 2008, Josette Pontet, professeure émérite d'Histoire à l'université de Bordeaux Montaigne, avait organisé un colloque à Bayonne. Il commémorait les trois mois de séjour de l'Empereur et sa cour dans la capitale basque. "Pendant cette période Bayonne a été la capitale de la France, plus de 500 lettres sont parties de Bayonne", explique la professeure. La cour impériale s'est installée pendant trois mois et "a véritablement colonisé" Bayonne.