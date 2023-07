200 drones vont illuminer le ciel de Cherbourg-en-Cotentin ce vendredi

C’est une première à Cherbourg-en-Cotentin. A l’occasion des festivités de la Rolex Fastnet Race, un spectacle de drones lumineux est programmé ce vendredi soir sur la Plage Verte. A partir de 23 heures, deux cents drones illumineront la nuit cherbourgeoise. « C’est un spectacle d’environ 13 minutes. On va reprendre différentes formes sur le thème de la course avec des bateaux », explique à France Bleu Cotentin Edouard Ferrari, le fondateur de la société « Allumee » , dans la métropole lyonnaise, qui réalise ce ballet aérien .

Un spectacle personnalisé donc pour la Rolex Fastnet et qui se prépare...sur papier. « On dessine d’abord notre spectacle. On réfléchit aussi en amont à la musique. On utilise ensuite un outil de modélisation qui va permettre de calculer toutes les trajectoires de chaque drone. On construit un plan de vol que l’on télécharge dans chaque drone », poursuit Edouard Ferrari qui a assuré le show aérien avec 300 drones le mois dernier au Mans pour le 1.000e Grand Prix moto.

Circulation interdite

Le début du spectacle de drones est prévu à 23h. C'est à voir sur le village de la Rolex Fastnet Race sur la Plage Verte le long du quai de la Hune. A cette occasion, la circulation sera interdite, et les routes fermées du pont tournant à la piscine Chantereyne de 22h30 à 23h30 sur le quai Caligny et la place Napoléon. Les voitures stationnées aux parkings Epi & Chantereyne, ne pourront pas les quitter entre 22h30 et 23h30.

Ce spectacle serra précédé de la remise des prix aux skippers de la Rolex Fastnet à 18h00, d’un DJ set, et du concert Tha Dunzic à 21h00.