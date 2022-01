2000 ans d'histoire d’Évreux à découvrir sur le site de l'ancien hôpital

"Ce n'est pas demain la veille que les gens reverront un chantier pareil" assure Pierre Wech, le chef d'opération de la mission archéologique départementale de l'Eure, qui, depuis août 2021 et jusqu'en février 2023, fouille le site de l'ancien hôpital Saint-Louis, en plein centre-ville d'Evreux. Un chantier de fouilles archéologiques digne d'intérêt à plus d'un titre : "Déjà par son ampleur et on a à la fois des choses gallo-romaines et des choses du XXe siècle. On a une chronologie qui couvre deux mille ans de l'histoire de la ville d’Évreux" indique l'archéologue.

Une fois les fouilles terminées sur cette parcelle, les travaux du futur Institut de formation en soins infirmiers pourront commencer © Radio France - Laurent Philippot

On passe sans transition des niveaux gallo-romains avec les maisons antiques, au fossé de la basse-cour du château, au cimetière de l'église, à l'hospice du XIXe siècle - Pierre Wech

Le débouché de cette canalisation d'eau, en briques, date du courant du XVIIIe siècle © Radio France - Laurent Philippot

REPORTAGE - 2000 ans d'histoire d’Évreux sur le chantier archéologique de l'ancien hôpital Copier

Ici a été découvert un hydrocaust, un bâtiment au chauffage par le sol de l'époque gallo-romaine © Radio France - Laurent Philippot

Le cimetière du couvent de l'église Saint-Louis

Découvrir un cimetière, à proximité des vestiges du couvent, n'a pas été une surprise : "La zone est très localisée, de deux mètres de large, avec des tas et des tas de sépultures alignées qui se recoupent mutuellement" indique Pierre Wech qui espère que "ça va permettre de découvrir beaucoup sur les pratiques funéraires à Évreux à cette époque-là". Une époque que l'archéologue, prudent, fait courir du XIIIe au XVIIIe siècle.

Plusieurs sépultures, en bon état, ont été découvertes par les archéologues de la MADE © Radio France - Laurent Philippot

On s'attendait à trouver des moines. On en a sans doute, mais on a aussi des femmes et des enfants - Pierre Wech

L'église Saint-Louis se trouvait sous l'emplacement où sont garées les voitures © Radio France - Laiurent Philippot

Une des sépultures, et c'est la seule, livre des "dépôts d'accompagnement", en l'occurrence des éléments en céramique, notamment "au niveau de sa tête, il y a ce qui pouvait être un vase à encens qui était déposé avec lui".

Que deviennent les découvertes ?

Le site de cinq hectares ne sera pas fouillé dans son intégralité mais"tous les éléments qui seront sous la cote des travaux seront conservés. En revanche, tout ce que nous on fouille, on le détruit au fur et à mesure" explique Pierre Wech. Pour les sépultures, "les ossements seront prélevés et étudiés en laboratoire et conservés. On est censé les conserver et les enfouir à nouveau. Tous les vestiges non humains sont conservés dans nos locaux ou rétrocédés à l’État, ce qui représente des volumes assez conséquents au fil des années".

Des visites guidées

Trois visites sont organisées ce samedi à 14h00, 16h00 et 17h00. Elles sont déjà complètes mais d'autres visites sont programmées le 16 avril et à l'occasion des Journées européennes de l'archéologie du 17 au 19 juin 2022 et "en fonction des demandes, on est susceptible de multiplier les visites" indique Pierre Wech. Les visites se font sur réservation auprès de la mission archéologique départementale de l'Eure, par téléphone (02.32.31.94.78) ou par mail (gisacum@eure.fr).