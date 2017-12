Cette semaine, France Bleu Limousin vous propose de revenir sur les personnalités qui ont fait le buzz en 2017 dans le Limousin. Parmi elles, Agathe Denoirjean qui s'est fait remarquer dans l'émission "The Voice", sur TF1. Aujourd'hui, elle prépare la sortie d'un album.

Limoges, France

La dernière fois que les téléspectateurs ont vu Agathe, c'était lors de son élimination dans l'épreuve ultime de The Voice, en avril. L'enregistrement avait en fait eu lieu en janvier, cela fait donc près d'un an que l'aventure s'est arrêtée pour "Agathe de The Voice" mais qu'une toute nouvelle a commencé pour Agathe Denoirjean.

L'émission a été une grosse claque qui m'a permis de savoir ce que je veux, ce que je ne veux pas et où je veux aller."

Un album en préparation

Depuis plusieurs mois, Agathe travaille ses propres textes et compositions. "J'ai envie de bien préparer tout cela pour arriver avec un nouveau spectacle en septembre", explique la jeune limougeaude de 21 ans. "Je veux que mes chansons soient vraiment du Agathe Denoirjean et pas Agathe reprend machin ou chante ceci, cela...". Un EP est donc en préparation et doit sortir courant 2018.

Agathe continue également de chanter avec ses différents groupes. Kawaii Surf Baby jouera d'ailleurs pour les Inouïs du printemps de Bourges le 26 janvier au centre culturel John Lennon, à Limoges.

Une autre candidate elle aussi en studio

Le Limousin était bien représenté dans cette édition 2017 de The Voice puisque Chloé est elle aussi allée jusqu'à l'épreuve ultime. La panazolaise est repartie dans une démarche d'autoproduction. Elle a ressorti de vieux texte qu'elle a dépoussiérés et qu'elle enregistre en ce moment pour sortir elle aussi un EP de six titres d'ici l'été 2018.