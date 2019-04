2018, une belle année touristique pour les Gîtes de France en Indre-et-Loire

Les Gîtes de France en Touraine ont enregistré une augmentation de 7% de fréquentation sur l'année 2018 alors même que la période estivale n'a pas été bonne. D'autre part, plus de 190 demandes d'ouvertures de gîtes et maisons d'hôte sont en attente.

Indre-et-Loire, France

2018, la belle affaire pour le Gîtes de France en Indre-et-Loire ! D'après sa directrice, Fabienne Houdayer, " [on] a enregistré plus de 9000 réservations l'an dernier soit une augmentation de 7% par rapport à 2017 qui était, tout comme 2016, une mauvaise année. "

70 nouveaux gîtes et 15 maisons d'hôte supplémentaires en 2018 - Fabienne Houdayer, directrice des Gîtes de France en Touraine.

Le taux de remplissage de ces gîtes est aussi en augmentation de 2% par rapport à 2017 et s'élève désormais à 42%. Il revient au niveau de l'année 2016.

Plus de 190 demandes d'ouverture

Ces beaux résultats donnent forcément des envies car le nombre d'ouvertures explose également en 2018. On compte 70 nouveaux gîtes et 15 maisons d'hôte en plus, rien que pour l'année 2018, " ce qui est une belle progression ", note Fabienne Houdayer.

Le plus impressionnant réside surtout dans ce chiffre : plus de 190 demandes d'ouverture sont en attente à l'heure actuelle. Le nombre de gîtes de France en Touraine (actuellement près de 660) pourrait donc augmenter d'un tiers si ces demandes sont toutes acceptées. Un chiffre étonnant quand on sait la concurrence des sites de réservation en ligne type Airbnb.