2019 a été un excellent millésime pour le Louvre-Lens avec plus de 530 mille visiteurs

Le musée lensois a vu sa fréquentation progresser de plus de 10% entre 2018 et 2019. On est encore loin bien-sûr du million de visiteurs enregistré en 2013, année de son ouverture à Lens, mais l'année dernière permet de dire que le Louvre-Lens renoue avec la réussite. Un public fidèle et régional.

Lens, France

Un million d'entrées l'année de son ouverture, c'était un rêve que personne n'avait osé formuler en 2013. Depuis, la fréquentation du musée oscillait entre 4 et 500 mille visiteurs annuels. 2019 est donc un excellent millésime avec une augmentation de 10% du nombre d'entrées par rapport à 2018.

Un succès à porter, en partie, au crédit de l'exposition consacrée à Homère entre mars et juillet de l'année dernière. Le poète et auteur de l'Iliade et l'Odyssée a attiré 112 mille curieux et passionnés. En terme de fréquentation, c'est la troisième plus populaire, derrière l'exposition consacrée à Rubens et celle autour de la Renaissance.

L'exposition Homère a attiré de nombreux scolaires - Frédéric Iovino/Louvre-Lens

Mais le succès d'une exposition n'explique pas à lui seul l'engouement du public pour le musée lensois. Le Louvre-Lens a enregistré une augmentation de l'ensemble de ses activités.

La médiation culturelle comme facteur d'ouverture

A Lens, le musée joue la carte de l'ouverture maximum vers son public. Toute l'année des opérations de médiation sont organisées dans l'enceinte même du musée mais également hors les murs. C'est ainsi qu'on retrouve le Louvre-Lens aussi bien dans la galerie marchande d'un grand centre commercial que derrière les murs d'une prison, au côté des détenus.

Quant aux animations organisées tout au long de l'année, elles sont tout simplement doublé le nombre de participants: près de 60 mille l'année dernière contre un peu moins de 30 mille en 2018!

Des animations qui permettent aux parents de faire entrer leurs enfants dans un musée tout en jouant - Frédéric Iovino

Les ateliers réservés aux bébés de plus de 9 mois attirent de plus en plus de monde, mais les jeux d'énigmes à résoudre en famille facilitent également l'accès à la culture des plus jeunes. On peut même faire du yoga au coeur de la Galerie du Temps! Résultat, 87 mille abonnés l'année dernière, en progression de 20% sur un an.