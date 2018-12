2019 sera l'année des travaux à la rotonde ferroviaire de Montabon, vedette du patrimoine

En 2018, la rotonde ferroviaire de Montabon à Montval-sur-Loir est devenue l'une des vedettes de la missions patrimoine et de son loto. Pour 2019, l'association propriétaire du lieu prévoit trois chantiers et, peut-être, une nouvelle émission de télévision.

Montabon, France

Tout est en place pour que 2019 soit l'année de la renaissance pour la rotonde ferroviaire de Montabon. Les choses avancent au-delà des espérances de Bruno Duru, le président de l'association Rotonde Ferroviaire de la Valée du Loir, propriétaire du bâtiment.

Le loto du patrimoine et les premiers travaux

Avant même le succès du loto destiné à sauver des monuments de la ruine, la Fondation du patrimoine a remis un chèque à l'association.

“480 000 € c'est plus que le Père Noël ! s’enthousiasme Bruno Duru. D'autres mécènes qui se sont greffés, ce qui nous a déjà permis d'entreprendre des travaux les plus simples. Nous avons remplacé toutes les fenêtres, en particulier de très grandes fenêtres qui étaient barrées par des planches. Les travaux réalisés par les bénévoles représentent déjà plus de 6 000 heures de travail”.

La rotonde à la télévision

La rotonde a accueilli le 4 décembre une émission de France 3 consacrée au mouvement des gilets jaunes. Un deuxième coup de projecteur quelques mois après sa présentation dans l'émission patrimoine.

"Dans un premier temps nous étions réservés, cela s’est fait très vite et nous a demandé du travail pour mettre le lieu à disposition. Mais c’est une aventure extraordinaire qui mérite d'être vécue, c'est quand même assez spectaculaire !

Il a pas été question d'argent mais comme nous avons été sympa, nous avons glissé que nous attendions un geste en retour. Ce serait que la Rotonde accueille une émission “Des racines et des ailes” consacrée à la vallée du Loir. On a fait la demande, maintenant on verra bien ce que ça va donner”.

Les travaux 2019

“La priorité numéro 1 sera la réfection complète des 10 portes qui donnent sur le pont tournant. Actuellement ce sont des rideaux métalliques particulièrement usagés, dangereux. Ils vont être remplacés par des portes en bois, style porte de grange. Une porte fait 5 m de haut et 4 m 10 de large. Nous en avons remplacé une à titre d’exemple et le résultat convient à tout le monde. Un mécène finance les matériaux et les travaux seront réalisés par les bénévoles de l’association, dès le mois de janvier”.

“Nous avons récupéré 1 200 m de rails destinés à remplacer tous les rails de la rotonde. Le bétonnage de la dalle dans les années 70 a fait pourrir toutes les traverses et nous avons de grosses difficultés à rentrer et sortir le matériel. Nous allons donc remplacer progressivement les 10 voies internes à la rotonde”.

Enfin la réparation du toit, percé, et sa remise en état d'origine devrait commencer l'été prochain. Ces travaux sont financés par l'argent de la mission patrimoine.