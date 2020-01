2020 en Limousin : le Tour de France passera en Haute-Vienne et s'arrêtera en Corrèze

L'année 2020 en Limousin sera marquée par la venue du Tour de France. La 12e étape traversera la Haute-Vienne et arrivera en Corrèze, à Sarran. Des hommages seront rendus à Raymond Poulidor et Jacques Chirac, alors que les coureurs devront escalader le redoutable Suc au May, à Chaumeil.

Le Tour de France cycliste s'arrêtera en Corrèze, l'été prochain, et c'est l'un des grands événements que va connaître le Limousin en 2020. La 12e étape de la grande boucle arrivera en effet en Corrèze à Sarran, jeudi 9 juillet, après un départ des coureurs dans la Vienne, et la traversée de la Haute-Vienne. Cette étape promet de l'intérêt sportif et aussi beaucoup d'émotion

" On ne pouvait pas imaginer qu'il manquerait Jacques Chirac et Raymond Poulidor "

Une émotion à double titre soulignait Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, invité de France Bleu Limousin le 14 novembre dernier. " On ne pouvait pas imaginer, lorsqu'on a décidé de tracer cette étape, qu'il manquerait Jacques Chirac à Sarran et que Raymond Poulidor ne serait plus là avec nous pendant le Tour ". Car l'idée initiale de cette étape était de fêter à Sarran le 20e anniversaire du musée du président Jacques Chirac, décédé le 26 septembre dernier à 86 ans.

Sur la route, en Haute-Vienne, le Tour devait adresser un clin d'oeil amical à Raymond Poulidor en traversant sa commune de Saint Léonard de Noblat. Mais c'est bien un hommage appuyé à une légende du vélo, que le peloton rendra finalement à Poupou parti à 83 ans, le 13 novembre. " Je me demandais comment j'allais devoir faire pour être physiquement avec Raymond à Saint-Léonard le 9 juillet " disait Christian Prudhomme, " évidemment qu'on va vouloir lui rendre hommage, avec le sourire. On ne veut pas qu'il y ait trop de tristesse car Raymond était un sourire permanent. On essaierai de lui redonner un petit peu de ce que lui nous a donné ".

Le Suc au May comme juge de paix ?

Trois fois 2e du Tour, victorieux de sept étapes sur la grande boucle, Poupou aurait sans doute apprécié le profil de cette 12e étape, la plus longue du Tour 2020 avec 218 kilomètres à parcourir. Le gagnant, à Sarran, sera surement très endurant et nécessairement bon grimpeur. Car un mur se dressera face aux coureurs dans les trente derniers kilomètres, à Chaumeil, au coeur des Monédières. Le Suc au May, à 900 mètres d'altitude, pourrait bien être un juge de paix.

" Ca a été la grande lessive "

" Ca va certainement surprendre du monde " prédit Patrick Sentier, co-président du Tulle Cyclisme Compétition, qui connait très bien les lieux. " Des courses professionnelles y sont passées, notamment le Paris - Corrèze ou le Tour du Limousin, et ça a été la grande lessive ". D'autant que le peloton l'attaquera depuis le bourg de Chaumeil, le côté le plus dur. " Il y a un peu plus de cinq kilomètres entre le bourg et la table d'orientation au sommet, et une pente moyenne d'environ 9%... sachant qu'il y a un passage à 22% ! " Un pourcentage d'une extrême difficulté, et 300 mètres de dénivelé à grimper en un rien de temps. Alors, cette étape ne manquera pas d'intérêt le 9 juillet.