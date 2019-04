2020, l'année des grands travaux pour le parc des expos de Montpellier

L'année 2020 sera celle des grands travaux pour le parc des expos de Montpellier. La Région Occitanie, propriétaire du site, investit 80 millions d'euros pour un projet d'envergure : moderniser l'endroit pour le rendre plus pratique et donc plus attractif.

Pérols, France

Attendez vous à une transformation totale. Les cinq halls du parc des expos de Montpellier vont être détruits, un seul sera reconstruit, de 21.000 m2, susceptible d'être divisé en trois espaces indépendants les uns des autres. Partout, vous aurez du wi-fi haut débit, davantage d'espace verts pour border un long chemin piétonnier qui traversera le site du nord au sud.

Vous remarquerez facilement la création d'une entrée digne de ce nom, côté nord. Elle sera marquée par deux bâtiments de part et d'autre du chemin avec commerces, hôtel, restaurant et des bureaux pour start-up dans les domaines du sport et de l'événementiel. Sans compter la réfection de l'immense parking qui servira aussi au public de la Sud de France Arena, la salle de spectacle voisine qui accueille concerts et grandes manifestations sportives.

On n'oublie pas l'écologie avec des zones de recharge pour véhicules électriques. Et grâce au photovoltaïque, le parc des expos pourrait devenir le "premier parc auto-suffisant énergétiquement" selon le Conseil régional qui investit 80 millions d'euros pour l'ensemble du projet.

La Région veut fidéliser les clients historiques : Foire internationale, Energaïa, Sitevi. Et en attirer de nouveaux pour élargir le public. Il y a un an, la métropole a été sollicitée par courrier pour lui demander d'aménager les accès au site, faire en sorte qu'on y arrive et qu'on en parte plus facilement. Pas de réponse pour l'instant.