2021 année de tous les records pour le rap Marseillais

Marseille capitale du rap et de la musique urbaine. Succès monstrueux en 2021 sur les ventes et les plateformes d'écoute sur internet. On n'avait pas vu ça depuis l'âge d'or de 1995 à 2000 avec les IAM et autres Fonky Family.

En résumé, reprenant la prosodie poétique de son dernier tube, Soprano traduirait ainsi l'année écoulée : "Dingue, dingue, dingue, dingue, dingue" . Les Marseillais ont mis le feu pas seulement au Vélodrome, mais à la France entière.

2021 l'année de dingue pour la musique venue de Marseille Copier

Les gamins de la cité Fonvert rappent du Jul sur le Vieux Port © Radio France - Christophe Van Veen

La Roue de la Fortune

Les Marseillais sont gonflés comme des pneus, ou plutôt comme des "peuneus" comme on dit ici. Le peuneu de la roue de la fortune. Classement de la plateforme musicale Spotify : les titres, albums et artistes les plus écoutés en 2021 - 1er Jul - 3e SCH - 5e Naps. Trois Marseillais dans les dix premiers ! "JVLIVS" de SCH, et "Les mains faites pour l'or" de Naps arrivent en deuxième et en troisième position dans le top 10 des albums.

Même triomphe sur Apple Music. Chanson de l'année "La kiffance" de Naps. Devant Bande organisée , encore là, et Alonzo est 6ème avec "La Seleceao". 10e Soso Maness et "Petrouchka".

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

L'hyperactif Jul a frappé fort cette année, avec son classico organisé avec 157 artistes de Paris et Marseille puis un album de 23 titres "Indépendance". Aussi imprévisible qu'un drible de Chris Waddle. Un autre jul, Julien Valnet a écrit M.A.R.S en 2013, le livre référence sur Marseille et le hip-hop. Ce cru marseillais 2021 est complètement "démentiel. Là où c'est dingue, en France, c'est que le rap marseillais est devant les grandes stars américaines du style Beyoncé ou Drake. C'est ouf !"

Jul vraiment partout à Marseille. Blum Brasserie près des Réformés. © Radio France - Christophe Van Veen

à lire aussi Une fresque géante du rappeur Jul à l'entrée de Marseille

Et les anciens de la place font mieux que résister : Soprano rapidement disque d'or et parrain du téléthon. IAM s'offre un mini album et une maxi polémique avec la croisade anti-pass sanitaire d'Akhénaton. Ils sont de gros vendeurs, commerciaux , mais toujours un peu bad boys de Marseille.

Ils ont ouvert la voie à toute la nouvelle génération. © Maxppp - maxppp

Jul l'OVNI !

Marseille Trop Puissant. Jul est le parfait exemple de l'hégémonie marseillaise. Julien Valnet n'en revient pas. "1,5 milliards de streams sur Spotify ! Qui ont généré 20 millions d'euros de bénéfices sur la musique enregistrée. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Jul a inventé un style musical - de la pop urbaine - copié dans le monde entier. Et en plus, il a une vraie légitimité chez les rappeurs purs et durs. Ils viennent tous quand il les appelle. Un geek qui au départ est suractif sur Youtube et qui devient ça... C'est inouï. Ce que j'aime, c'est la manière dont il fait rejaillir son succès sur la jeune scène. Quand il fait son classico, tous les artistes touchent la même chose. Il l'exige. Et c'est ça qui est chouette".

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

à lire aussi Dans "Le Classico organisé", Jul réconcilie Marseille et Paris avec 157 rappeurs des deux villes

Jul est devenu le plus gros vendeur de l'histoire du rap en France : 5 , 5 millions depuis le début de sa carrière. 750.000 ventes en 2021.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'office de tourisme de Marseille

On disait d'IAM qu'ils étaient "l'office de tourisme de Marseille". C'est toujours vrai pour la jeune génération. Comme leurs glorieux aînés, ils se revendiquent de la cité phocéenne à longueur de clips méditerranéens et de rimes percutantes. Leur succès national est pourtant incontestable. Mieux, ils produisent leur musique à Marseille et la vendent dans le monde entier. Ils ont créé leurs structures de production à Marseille à l'image de Naps basé à la Castellane. "Ce ne sont jamais les majors qui leur commande des disques. Ils discutent à pied d'égalité avec les gros groupes de l'industrie de la musique. C'est un modèle économique hors du commun. Ils ont très bien compris comment fonctionne ce marché." admire Julien Valnet.

Julien Valnet notre expert © Radio France - Christophe Van Veen

"Ils sont aussi portés par ce marché. La musique urbaine est de très loin la musique la plus écoutée en France. Et la France est le second marché mondial".

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Et c'est pas fini !!!

Et vous savez quoi ? Derrière le phénomène, la relève craint dégun. Julien avoue se sentir vieux quand il passe une soirée avec les gamins de 20 ans qui sont encore "sous les radars". Bluffé par le collectif de DJ's du Twerkistan. Impressionné par Lansky Namek - travailleuse sociale qui met tout le monde d'accord avec ces rimes fortes. Lansky égérie des LGBT+ de Madame Rap et qui rappe comme personne autour de son autre passion commune à tous : l'OM. Lansky Namek a d'ailleurs rendu un hommage à Chris Waddle, on y revient toujours.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Mode, street art, vidéo, dj, production : la planète Mars est plus habitée que jamais.