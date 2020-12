2021 dans la Loire : demandez le programme !

Cette nouvelle année s'annonce riche en ouvertures du fait de l'aboutissement de plusieurs projets retardés par l'épidémie de Covid-19. Tour d'horizon -non exhaustif- de ce qui attend les Ligériens ces prochains mois.

Ainsi, à Saint-Etienne, derrière le palais de justice, dans les locaux de l'ancienne Comédie, entièrement rénovés, la Comète attend de pouvoir ouvrir dès le début de cette nouvelle année. Ce lieu est dédié au spectacle vivant et aux pratiques amateurs. Les écoles de musique y ont déjà emménagé, idem pour les ateliers de théâtre et en théorie les cours pourraient commencer ces prochaines semaines. Des compagnies pourront également y bénéficier d'un maximum de facilités. Et c'est là aussi, que se niche une boite de jazz, le Solar dans l'ancien restaurant de la Comédie avec une programmation des plus alléchantes mais suspendue à l'évolution des contraintes sanitaires. Idem pour la scène du Panassa (le plateau Jean Dasté rebaptisé de l'ancien nom de ce quartier historique de Saint-Etienne).

A un petit kilomètre plus à l'est, du côté de Couriot, lancement attendu en février- mars d'Explora, un parc d'activités scientifiques, sorte de cité des sciences à la stéphanoise porté par la Rotonde et l'Ecole des mines.

A Montbrison, le parc Sainte-Eugénie doit aussi ouvrir en mars avec une roseraie et un bassin gallo romain tandis que les remparts devraient être sécurisés pour juin. A Andrézieux-Bouthéon, l'Aventure du train table sur avril pour nous immerger dans l'univers de la première ligne de chemin de fer de France. Et c'est en mai que l'on pourra enfin profiter des bords de Loire réaménagés en parc à l'entrée de Roanne avec notamment des jeux pour les enfants et plusieurs équipements de sport et de détente.

Ensuite en juin, espérons que nous pourrons gouter aux nouvelles terrasses et commerces de bouche concentrés dans les halles gourmandes de Saint-Etienne.

La 12e Biennale de design, lancée en avril, devrait alors battre son plein sur le thème des bifurcations. Sur un site de l'ancienne manufacture d'armes qui accueillera plusieurs centaines de nouveaux étudiants et des chercheurs au sein du Centre des savoirs et de l'innovation en lieu et place des anciennes forges donc au bord de l'ancienne Manu côté plaine Achille.

Le tout sur fond d'élections puisque nous devrions choisir en juin nos 43 conseillers départementaux et en même temps nos 20 représentants à la Région.

Du côté du peuple vert, faisons confiance aux Magic Fans pour préparer leur 30e anniversaire en juillet.

En août, c'est Saint-Chamond qui devrait attirer les projecteurs avec l'ouverture de la nouvelle zone d'activité commerciale de la Varizelle avec au moins huit enseignes notamment dans le bâtiment occupé précédemment par Leroy Merlin (parti à Steel). Une partie de la ville qui n'en aura pas fini avec les travaux puisque le chantier de la future salle omni-sports Arena, lancé en octobre, doit s'étaler sur dix-huit mois.