2022 en Berry : la renaissance des festivals, après deux années perturbées par le Covid

Il n'avait pas complètement disparu, mais le Printemps de Bourges n'était pas dans sa version normale ces deux dernières années depuis le début du Covid (en version numérique en 2020, et décalé au mois de juin en 2021). Alors l'édition d'avril 2022 a marqué le retour de la fête, la vraie !

ⓘ Publicité

Gaëtan Roussel et les Dutronc, père et fils, en ouverture. Clara Luciani, Juliette Armanet, IAM, Roméo Elvis... Une belle programmation pour célébrer le retour du festival. Comme d'habitude, le Printemps a fait la part belle au rap, à l'électro, à la chanson française et à la création.

À lire aussi "Revivre des concerts comme avant": les festivaliers heureux de retrouver le Printemps de Bourges

"On a pu avoir une édition normale et exceptionnelle, s'est réjouit Boris Vedel, le directeur du festival, sur France Bleu Berry . Ça fait très très très plaisir. Plus aucune contrainte, simplement de la joie et de la fête !". Plus de 200.000 festivaliers réunis et l'édition 2023 qui est déjà en préparation .

Le festival Darc de retour après deux ans d'absence

Lui aussi était très très attendu, après deux ans d'absence. Annulé en 2020 et 2021 à cause de la crise sanitaire , le stage-festival Darc a fait son retour à Châteauroux au mois d'août. Le grand chapiteau blanc est revenu sur la place Voltaire pour 10 jours de concert : Gaëtan Roussel, Christophe Maé, Superbus, Groundation, Calogero...

C'était aussi le retour des stagiaires ! 650 danseurs venus du monde entier pour participer aux cours donnés par des chorégraphes renommés. "Danser comme ça tous les jours, c'est vraiment le rêve", se réjouit une stagiaire. "La semaine a été intensive", raconte un autre. "C'est un stage avec plein d'opportunités, des profs de dingue qu'on ne voit pas ailleurs", souligne une danseuse, qui voudrait se professionnaliser.

"Il y a une telle énergie, un tel bonheur que c'est magique !", conclut le directeur du festival Darc, Éric Bellet.