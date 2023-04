2023 sous le signe du loup au Parc de Sainte-Croix à Rhodes

Top départ pour la nouvelle saison du Parc animalier de Sainte-Croix à Rhodes . Le site du pays de Sarrebourg ouvre ses portes au public en ce Vendredi Saint. La saison débute par le week-end de Pâques et le parc a réservé plusieurs surprises à ses visiteurs : chasse aux œufs, animations, spectacles... Même les animaux auront droit à leurs œufs de Pâques, dans lesquels les soigneurs ont caché de la nourriture. Le programme se poursuivra pendant les vacances avec la fête du Printemps et l'éveil de la nature du 15 au 20 avril.

"Apprendre en s'amusant"

Cette année, le parc de Sainte-Croix a décidé de la consacrer à son animal emblématiques : le loup. Le parc montre plusieurs meutes de loups blanc arctiques , de loups gris d'Europe et de loups noirs de l'est canadien. Un animal autant admiré que craint voire combattu encore aujourd'hui. "C'est surtout un animal merveilleux à observer" se réjouit le directeur de la communication Clément Leroux. "Nous proposerons toute une série de temps forts autour du loup, des temps d'attention, de sensibilisation du grand public, Il y a un besoin de pédagogie. On est là pour apprendre tout en s'amusant." Les réservations vont bientôt ouvrir pour la Nuit du loup qui se tiendra au cœur de l'été.

Objectif 360.000 visiteurs ?

L'an passé, le parc animalier avait battu son record de fréquentation avec 358 483 visiteurs. Il espère faire aussi bien, voire mieux cette année. "Mais notre objectif n'est pas d'atteindre 500 000 ou un million" assure Clément Leroux, "nous voulons surtout accueillir le public dans de belles conditions." Surtout dans un contexte d'inflation qui peut rendre les touristes plus frileux cette année. Le prix de l'entrée est de 21 euros pour les enfants (de 3 à 11 ans), 29 euros pour les adultes. ***"*Nous sommes sur des tarifs encore raisonnables" assure le responsable qui indique qu'il est aussi possible de profiter d'offres promotionnels, de tarifs réduits avec les comités d'entreprises…