Saint-Suliac, France

Comme chaque année, le public se presse sur les quais et les cales de la Rance pour assister aux escales des doris, ces petites embarcations à fond plat utilisées autrefois pour la pêche à la morue. "Il y a vingt ans on est partis avec six bateaux avec un temps de chien, se souvient l'organisateur Jean-Francis Richeux. Aujourd'hui on a près de 140 bateaux et 9.000 personnes qui nous attendent au cours des escales !" :

C'est le peuple de la vallée de la Rance qui se rassemble autour de cet événement.

A Saint-Suliac, samedi midi, la foule est effectivement compacte pour voir les doris repartir vers leur prochaine étape après une pause déjeuner. "On suit le beau-père qui a un doris, explique Jean-François, venu en famille. On est super bien, assis au bord de l'eau, avec les enfants qui jouent dans le sable et un cadre magnifique".

On est pas trop de dix pour soulever un doris © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Les doris, emblèmes de la Rance

Dans le public comme à bord des doris, des personnes de tout âge sont là. Pour beaucoup, continuer à faire vivre ces bateaux est essentiel. Jean-Paul et sa femme viennent depuis 10 ans assister à la fête : "ça rappelle des souvenirs, mon grand-père allait pêcher la morue sur les terre-neuvas et il travaillait sur des doris".

"C'est important de continuer à faire vivre ces bateaux, qui commençaient à être un peu oubliés, ajoute Jean-Francis Richeux. Maintenant c'est un bateau familial de plaisance, on a trois générations qui achètent ou construisent ces bateaux !"

Certains ont remis leur doris au goût du jour, ambiance tropicale. © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Isabelle, une normande devenue bretonne de cœur, vient régulièrement assister aux festivités : "c'est du patrimoine ! Pour les enfants et petits-enfants, c'est important de conserver cette Histoire".

Ce dimanche, les doris partent à 10 heures du Minihic-sur-Rance, avant de poursuivre vers Pleurtuit et Saint-Malo, à la Passagère peu avant midi. Le week-end se clôt à La Richardais à 13h, avec un repas prévu pour 600 personnes, ainsi que des jeux et des chants.