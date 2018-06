L'édition 2018 de La Magnifique Society a accueilli presque deux fois plus de visiteurs que l'an dernier. La précédente - et première - édition avait accueilli environ 12 000 personnes. Cette fois selon les organisateurs, ce sont près de 21 000 personnes qui ont fait le déplacement jusqu'au parc de Champagne de Reims. "Le bilan est hyper positif : le public est ravi, on est fatigué mais heureux.", résume ce dimanche Cédric Chemineau, le directeur de la Cartonnerie et de La Magnifique Society.

Seule ombre au tableau du weekend : l'organisation qui laissait à désirer lors du premier soir de festival, vendredi. De nombreux visiteurs étaient mécontents des longues files d'attente pour acheter des jetons. "On est un jeune festival et on s'est vraiment laissé surprendre. On avait mis en place la vente de jetons en amont car on s'était dit qu'on allait avoir plus de monde. Au final, ça n'a pas fonctionné le jour J. On a réagi au problème dans la nuit, et dès le lendemain on n'a plus eu aucun souci.", explique Cédric Chemineau.

Une cinquantaine de partenaires privés

Une cinquantaine d'artistes ont participé à cette édition 2018. © Radio France - Victorien Willaume

Pendant trois jours, sous un beau soleil, des artistes plus ou moins connus ont fait leur show : Orelsan, Charlotte Gainsbourg, Lomepal, Etienne Daho, Vladimir Cauchemard ou encore Eddy de Preto. Marion a participé aux trois jours du festival. "J'aime beaucoup l'ambiance, le fait que le festival soit au milieu de la ville. Et tout le monde se mélange, les étudiants, les lycéens, les adultes et les familles. Et j'étais vraiment surprise de la musique, j'étais surprise que pour une deuxième édition ils aient déjà des groupes aussi connus et qu'il y ait autant de monde.", explique-t-elle.

Même enthousiasme pour Eric, un père de famille : "Le cadre est magique, c'est vraiment sympa avec les trois scènes. Et comme c'est grand on peut se mettre un peu en retrait si on en a envie, sans être forcément dans le bruit et la foule."

La Magnifique Society se déroule au parc de Champagne de Reims. © Radio France - Victorien Willaume

Le festival revendique par ailleurs une cinquantaine de partenaires privés cette année, soit deux fois plus qu'en 2017.