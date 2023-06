21 juin : concert de France TV à Reims, la billetterie ouvre lundi 12 juin à midi

Il faudra se dépêcher pour avoir une place. Si le concert est bien gratuit, il faudra une invitation pour s'approcher au plus près de la scène. 20 000 places sont disponibles pour ce grand show de 3h30, animé par Garou et Laury Thilleman, mis en scène et chorégraphié par Kamel Ouali et sa troupe de danseurs du studio 511. Dès midi, il faudra se connecter sur le facebook de la Ville de Reims et là un lien s'ouvrira pour une réservation. Chaque personne aura la possibilité de réserver jusqu’à 4 places. Seules les personnes ayant effectué une réservation pourront accéder à l'événement.

France Bleu Champagne Ardenne en direct Chaussée Bocquaine le 21 juin

Dès 16h le 21 juin, les personnes munies d'une entrée pourront assister aux répétitions. France Bleu Champagne Ardenne sera sur place dès 16h, en direct pour une émission spéciale, suivie par Décibels entre 19 et 21h, un rendez-vous présenté par Emilie Mazoyer et Nicolas Schmitt. L'ensemble du concert se retransmis sur l'antenne de France Bleu.

Une grande soirée festive

Des tubes, des duos, des talents pour un vrai rendez-vous populaire. Sont annoncés : Patrick Bruel, Vianney, Zazie, Matt Pokora, Patrick Fiori/corsu, Hoshi, Amir, Naps, Santa, Pierre de Maere, David Hallyday, Jane, Juliette Armanet et bien d’autres…