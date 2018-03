4 films soutenus par Ciclic, l'Agence régionale du Centre pour le livre, l'image et la culture numérique ont été sélectionnés et nommés aux César 2018. Mais évidemment le film qui a des chances d'être la star de la soirée, c'est "120 battements par minute." Le film a été tourné à Orléans.

Paris, France

21 nominations à la soirée des César, c'est un record pour l'Agence régionale du Centre pour le livre, l'image et la culture numérique. Quatre films ont été sélectionnés et nommés aux César 2018, deux longs métrages : "120 battements par minute" et "Grave," et deux courts métrages : "Pépé le morse" et "Debout Kinshasa!"

"120 battements par minute" fait partie des favoris

Le film du réalisateur Robin Campillo a déjà reçu le Grand Prix du dernier Festival de Cannes. Il compte pour la soirée des César 13 nominations, notamment celui du meilleur film et celui du meilleur réalisateur. Le film retrace le combat des militants d'Act Up dans les années 90, pour faire bouger les pouvoirs publics face à l'épidémie de Sida. Un film poignant, qui avait reçu un très bel accueil lors de sa présentation aux cinémas des Carmes d'Orléans lors de l'avant-première.

Un film tourné en grande partie à Orléans

Le film a été tourné en partie à Orléans, dans l'ancien hôpital de la Source et dans un appartement proche du centre ville. Certains personnels de l'hôpital y jouent leur propre rôle, d'infirmière, d'aide-soignante. Un tournage que Robin Campillo garde en mémoire. "C'était étrange parce que c'était comme faire resurgir des fantômes dans cet hôpital qui était lui-même fantôme".

Le tournage en octobre 2016 dans l'ancien hôpital de la Source à Orléans © Maxppp - Christelle Besseyre

C'est à Orléans à l'ancien hôpital que l'une des scènes les plus difficiles a été tournée. Lorsque Sean, l'un des personnages, est terrassé par le Sida. "Avec la production, on a vraiment réussi à penser à quel moment, on allait tourner à Orléans," explique le réalisateur Robin Campillo. "Autrement dit à quel moment on allait quitter Paris pour se retrouver dans une autre ville, un autre univers. On a décidé de le faire dans la deuxième moitié du film, à un changement très fort dans le scénario. On arrive à l'hôpital avec les deux héros, ça nous a permis de changer d'ambiance et là, le film prend une autre envergure."