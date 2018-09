Tonnerre, France

Plus de 20 ans que ça n'était pas arrivé. L'exploration de la fosse Dionne à Tonnerre a repris ! La fosse Dionne est une source d'eau en plein coeur de la ville, dont l'origine n'est encore aujourd'hui pas entièrement déterminée.

Elle a aussi alimenté les légendes depuis des siècles, certains prétendant qu'un basilic, sorte de serpent géant y vivrait, d'autres que c'était l'entrée des enfers. Depuis les premières plongées il y a 60 ans, trois personnes sont mortes, dont une lors de la dernière exploration en 1996. Depuis, les explorations avaient été interdites. Mais l'été dernier, la maire de Tonnerre a autorisé une nouvelle exploration.

Plusieurs objectifs

Mais à quoi ça sert ? D'abord les plongeurs veulent réaliser des photos et des vidéos, pour que tout le monde puisse voir ce qu'il y a à l'intérieur de la fosse et de ses galeries. Ensuite, le nettoyage, puisque de nombreux détritus, principalement des bouteilles en verre sont dans la fosse. Et puis réaliser une cartographie précise du site, notamment en tentant de rejoindre le point le plus éloigné déjà atteint, qui se situe à 70 mètres de profondeur.

L'exploration est menée par Pierre-Eric Deseigne, accompagné ce week-end d'Hervé Cordier. Pierre-Eric Deseigne qui va multiplier les plongées, puisqu'une par mois est prévue jusqu'à la fin de l'année.