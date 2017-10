22 ans après, NTM de retour aux Francofolies 2018 à La Rochelle

Vingt-deux ans après son dernier passage, le groupe de rap français Suprême NTM est de retour aux Francofolies de La Rochelle pour l'édition 2018.

Ils sont de retour et c'est désormais officiel. Vingt-deux ans après leur dernière venue à la Rochelle, JoeyStarr et Kool Shen sont annoncés le 12 juillet 2018 sur la scène des Francos, avec leur groupe Suprême NTM. Sur les réseaux sociaux, le festival a confirmé leur présence, alors que de nombreux indices laissaient présager leur venue. Les fans avaient d'ailleurs déjà mené l'enquête grâce à un extrait de la chanson "La fièvre" ("Non, non, non, laissez-moi un peu de temps") publié lundi sur le Facebook des Francos.

22 ans après leur dernier passage aux @francofolies, ils sont de retour: #NTM​ sera aux #Francos2018 !

🔥 Billets en vente demain à 10H ! 🔥 pic.twitter.com/pQ5yCwiMLE — Francofolies (@francofolies) October 24, 2017

Formé dans les années 90, NTM s'est reformé en 2008 et cette année le groupe fête ses 30 ans. Il fête aussi les 20 ans de la sortie de l'album "Suprême NTM".

à lire aussi Le groupe NTM fêtera ses 30 ans sur scène en 2018

Il s'agit là du premier nom de la programmation 2018 des Francos dévoilé. La billetterie des Francofolies ouvre par ailleurs ce mercredi matin, à partir de 10 heures.

↓ C'était il y a 22 ans, NTM sur la scène des Francos ↓

↓ "Laisse pas trainer ton fils" : l'un des tubes du groupe ↓