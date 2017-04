22 avril : on célèbre le livre et les libraires

C'est la 19ème édition de la Fête de la librairie partout dans le monde. Une journée pour célébrer l'importance de ces professionnels, passionnés, souvent indépendants, et malmenés par la concurrence d'Internet. Dans l'Yonne, deux librairies indépendantes sont de la partie.

"J'ai reçu les livres, ils sont déjà en place. Et je reçois les roses au dernier moment pour qu'elles soient le plus fraiches possible", explique Jean-François Faure, libraire à Toucy. Pour son édition 2017, les 500 libraires indépendants qui participent aux festivités offrent toute la journée, à chaque client, un livre édité par Actes Sud ainsi qu'une rose (transposé d'une tradition catalane). Le but est simple : remercier les lecteurs et les clients qui viennent dans les librairies indépendantes et qui ne se laissent pas tenter par l'achat de livres sur Internet.

"Être libraire indépendant est un symbole fort. C'est affirmer des valeurs : ne dépendant d'aucun groupe, faisant des choix diversifiés et permettant l'accès de tous à ces choix sans privilégier la dimension commerciale, et plus important, défendant le livre papier", rappelle Lorant Hecquet qui gère la librairie L'Or des Etoiles à Vézelay.

Le conseil et la disponibilité sont encore la meilleure plus-value des libraires © Radio France - Adrien Toffolet

Malheureusement, beaucoup de libraires indépendants sont en difficultés aujourd'hui. "Quand j'ai commencé en 1995, les choses étaient différentes. Et puis j'ai vu la presse commencer à voir ses ventes baisser, ensuite on nous a retiré les livres scolaires, et puis la concurrence d'Internet a aggravé la situation", précise Jean-François Faure. Après avoir tenté de se diversifier en vendant de la papeterie et des disques, les perspectives pour l'avenir sont assez sombres. "Je reste optimiste. J'espère que les gens prendront conscience que le prix du livre est fixe, et qu'en l'achetant sur Internet, ils payent des frais de port en plus. Achetez vos livres en livres en librairie et sauvez les libraires !"