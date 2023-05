22 scènes à monter, 1 200 musiciens à accueillir : les derniers préparatifs du FIMU 2023 à Belfort

La nouvelle édition du FIMU se rapproche à grands pas ! Les bénévoles du 36e Festival international de Musique universitaire de Belfort s'activent pour les derniers préparatifs avant les concerts prévus du jeudi 25 au dimanche 28 mai.

ⓘ Publicité

"Certains ne dorment plus"

Au total, 1 200 musiciens de 30 pays différents (pour 101 groupes) sont attendus pour des concerts dans la cité du Lion. Pour l'instant, les bénévoles s'affairent "en pliant les t-shirts ou préparant les badges du festival", à l'image de Patricia, l'une des "petites mains" qui "connait par cœur les gestes."

Le stress atteint même son apogée pour les équipes en charge de monter les 22 scènes du festival. "Ils sont de plus en plus stressés au bureau. Certains ne dorment plus" s'exclame la bénévole.

Patricia plie notamment les t-shirts utilisés par les bénévoles du FIMU 2023 © Radio France - Nicolas Joly

Les candidatures des bénévoles jusqu'à ce mardi soir

Pour encadrer les équipes, Cathy Gaspari recrute les bénévoles : "nous avons le même nombre de bénévoles par rapport à l'an dernier, avec une moitié de nouvelles personnes."

À cette heure, les besoins sont en "technique" et pour "l'accueil du public." Les candidatures sont à déposer d'ici ce mardi 16 mai sur le site internet du FIMU.

L'équipe des bénévoles s'investit à quelques heures du début du FIMU 2023 © Radio France - Nicolas Joly

Au-delà des candidatures bénévoles, 22 scènes attendent les visiteurs du FIMU, dont deux scènes France Bleu installées place Corbis et à l'Atria de Belfort !