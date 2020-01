22e édition du Festival des créations télévisuelles de Luchon : les stars annoncées

La 22e édition du Festival de Luchon se tient du 5 au 9 février 2020. Films, séries, documentaires seront projetés et de nombreuses stars seront présentes dans la petite commune des Pyrénées.

Bagnères-de-Luchon, France

Le 22e festival des créations télévisuelles de Luchon se tient du 5 au 9 février 2020. France Bleu Occitanie est la radio partenaire. Fictions, documentaires, web séries, séries : plus de 70 projections sont organisées et plus de 1.000 professionnels sont accrédités. De nombreuses stars seront aussi présentes.

Mimie Mathy, Patrick Timsit

Après Muriel Robin l'an dernier, cette année Mimie Mathy sera mise à l'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Par ailleurs, Patrick Timsit présidera le jury fiction (composé, entre autres, de la productrice Laurence Bachman, de la comédienne Annelise Hesme, l’actrice, scénariste et réalisatrice Juliette Tresanini).

Le jury documentaire, numérique et web, sera lui présidé par la journaliste Michèle Cotta. L'invité d'honneur sera Yann Arthus-Bertrand, qui dévoilera son dernier documentaire, Woman, un mois avant sa sortie internationale. Ce sera le vendredi 7 février lors d'une journée dédiée au climat.

Encore plus de proximité avec le public

L'an dernier, des projections avaient eu lieu dans le Comminges, au sud de la Haute-Garonne. Cette année, deux projections seront organisées à Toulouse pour séduire encore plus de Toulousains alors que la couronne toulousaine représente déjà 60% des entrées selon les organisateurs. Ces projections toulousaines seront le mardi 5 février au Gaumont et le vendredi 7 au Conseil départemental.

Par ailleurs, le festival continue de jouer la proximité avec le public en sortant du Casino de Luchon pour des séances de dédicaces allées d'Etigny, les champs Elysées de Luchon, comme l'an dernier, mais il y en aura aussi au marché de Luchon.

163 bénévoles seront mobilisés pour ce festival que vous pourrez vivre sur France Bleu Occitanie.