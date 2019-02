22e Percée du vin jaune à Poligny: les infos pratiques

Poligny, France

C'est la plus grande fête populaire de Franche Comté: la Percée du vin jaune se déroule ce samedi et dimanche à Poligny dans le Jura. Plus de 30 000 visiteurs devraient faire le déplacement jusqu'à la capitale du comté, et pour un week-end, du vin jaune. Comme l'an dernier, les billets d'entrée sont en nombre limité et en vente uniquement sur internet, et si vous n'avez pas de billet, inutile de vous déplacer ce samedi: les 18 000 places sont toutes vendues. En revanche, il reste quelques-unes des 15 000 entrées prévues pour dimanche, en vente uniquement sur internet. Le Pass' Journée au prix de 20 euros donne droit à l'accès au site, avec un verre et dix tickets de dégustation.

Où se garer?

Pour les voitures personnelles, un parking est prévu dans la zone industrielle de Poligny, accessible en suivant la signalétique "Parking VL". D'autres zones de stationnement sont prévues pour les nombreux bus qui doivent amener les visiteurs, ainsi que pour les personnes à mobilité réduite à proximité de l'entrée de la Percée: suivre le panneau "PMR". Enfin le camping "La Tulipe de Vigne" à Poligny met à disposition un espace pour les camping-cars. Pour ceux qui ont opté pour le pack "bus + accès", vous serez déposé directement à l'entrée de la manifestation.

Le programme des animations

De nombreuses animations sont prévues sur le site tout au long du samedi et du dimanche. Des bandas, fanfares et ensembles musicaux se produiront un peu partout. Ce samedi, la Percée ouvre ses portes à 10h30, mais les caveaux de dégustation n'accueillent les amateurs qu'à partir de midi . Parmi les événements de la journée: le tr aditionnel concours de cuisine au vin jaune, dès 10h30 le trophée André Jeunet, sous le chapiteau place Notre-Dame, à 13h30 une battle culinaire pour amateurs par équipe de deux.

A partir de 14h, place à la traditionnelle vente aux enchères de vieux millésimes jurassiens à la chapelle de la Congrégation. En vedette, un exceptionnel vin jaune d’Arbois datant de 1774 et quatre bouteilles du XIXe siècle ; un vin blanc de 1888, un vin jaune d’Arbois de 1857, des vins de paille d’Arbois de 1810 et 1893. Deux cent cinquante lots sont mis en vente. La journée se terminera à 18h15 par un feu d'artifice.

Dimanche, la cérémonie officielle de mise en perce

Dimanche, la Percée rouvre ses portes dès 8h30, les caveaux à midi. Le moment fort sera comme tous les ans, après la bénédiction du tonneau à la collégiale, le cortège solennel qui traversera la ville à partir de 10h30, en direction du podium officiel place des Déportés. C'est là que sera mis en perce à partir de 11h15 le tonneau de vin jaune du millésime 2012, après les 6 ans et 3 mois de vieillissement en fût, et donc le contenu sera distribué à la foule. Une cérémonie qui se déroulera sous la présidence du parrain de cette 22e édition, le journaliste gastronomique Vincent Ferniot. Le rideau retombera sur cette Percée 2018 à 18h avec la fermeture des caveaux et la fin des animations.

Où se restaurer?

Le comté sera bien sûr à l'honneur à Poligny, notamment à la Maison du Comté, mais plusieurs stands proposeront de découvrir et de déguster des produits régionaux: fromages, salaisons, escargots. 13 stands de restauration à emporter, tenus par les associations locales, sont répartis sur le site, ainsi que 4 points de restauration assise, sous chapiteau chauffé.

La Percée du vin jaune à Poligny, c'est à vivre tout au long de ce week-end aussi sur France Bleu Besançon: émission spéciale ce samedi de 10h à 12h30 avec David Guyot et ses invités. L'évènement sera également à vivre en images samedi et dimanche sur notre page Facebook France Bleu Besançon, en collaboration avec France 3 Franche-Comté.