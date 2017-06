230 cyclistes ont pu monter jusqu'au sommet du Puy-de-Dôme

D'habitude interdite, la route était exceptionnellement ouverte ce dimanche pour les férus de vélo.

Il faut en profiter car cela n'arrive qu'une seule fois par an! Le comité départemental du cyclotourisme du Puy-de-Dôme a renouvelé cette journée pour la 4ème fois ce dimanche. Normalement, la route goudronnée est réservée aux véhicules de service ou de secours.

Pour cette 4ème édition, 230 personnes se sont inscrites pour pédaler sur la route du géant des Dômes. Une montée juste pour le plaisir car il n'y avait pas de chronomètre. En revanche, il fallait se lever tôt! Le départ a été donné à 7h30 pour ensuite redescendre aux alentours de 10h30. C'est à dire, une demi-heure avant la remise en service du train à crémaillère. Le timing est serré mais il faut respecter ces conditions pour pouvoir une fois par an grimper à vélo. "C'est très important pour nous" explique Pierrette Desnault qui est responsable de la montée. "Il faut que l'on puisse continuer à faire ça, le Puy-de-Dôme c'est quand même mythique!".

L'équipe du comité départemental du cyclotourisme se réjouit d'ailleurs de l'attractivité de cette journée. Les cyclistes étaient beaucoup plus nombreux cette année qu'en 2016. Certains font même le déplacement depuis l'étranger: Etats-Unis, Dubaï, Belgique ou encore Pays-Bas. "On a environ 20 à 30% d'étrangers qui se sont inscrits" précise Pierrette Desnault. Un américain originaire de Philadelphie et passionné de vélo, se réjouit de cette montée: "c'est une expérience exceptionnelle, je suis heureux de l'avoir fait!".