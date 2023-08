231 auteurs attendus cette année pour la 8ème édition de Livres dans la Boucle à Besançon

Avec Livres dans la Boucle, la maire de Besançon et présidente du Grand Besançon Anne Vignot veut toucher tous les publics et soutenir une industrie du livre malmenée par l'inflation.

Ce sera comme chaque année la grande fête du livre à Besançon. Du 15 au 17 septembre la capitale comtoise accueillera pendant trois jours la 8ème édition de Livres dans la Boucle, le festival littéraire qui fait désormais partie du top 5 des salons littéraires en France. Avec 32.000 visiteurs, 7000 personnes aux rencontres avec les auteurs et 13.000 livres achetés, la précédente avait été celle de tous les records.

231 auteurs présents et une centaine de rencontres

Cette année encore, les fous de lecture devraient s'en donner à coeur joie : 231 auteurs seront présents ce week-end et une centaine de rencontres sont programmées dans différents endroits de la Boucle, sous le chapiteau place de la Révolution mais aussi au Musée des Beaux Arts, au Scénacle, à la Maison de Victor Hugo ou encore au Conservatoire pour n'en citer que quelques uns.

L'objectif est vraiment d'amener le livre et le plaisir de la lecture à tous les publics : "Il y a toutes les rencontres avec les auteurs mais aussi avec les scolaires un peu partout, mais pas seulement : on aura des actions à la Maison d'arrêt de Besançon avec un auteur de BD, mais on ira aussi à l'hôpital pour les publics empêchés qui ont eux aussi besoin de s'évader", insiste Anne Vignot maire de Besançon et présidente du Grand Besançon. "Nous avons besoin que la lecture soit une culture universelle, c'est pour cela que Livres dans la Boucle reste un festival entièrement gratuit, parce qu'il est là pour absolument tout le monde."

Au rayon nouveautés : un atelier culinaire avec la chef Blanche Loiseau et Aurélia Aurita, dessinatrice de BD

Et pour cela le Festival n'hésite pas à innover : parmi les nouveautés cette année, "on croise la littérature avec la danse ou la gastronomie, détaille avec gourmandise Christine Bresson, la directrice de communication du Grand Besançon métropole. Nous aurons un atelier culinaire organisé avec Blanche Loiseau, la chef de l'Oiseau du temps qui vient d'ouvrir ses portes à Besançon, et Aurélia Aurita, une dessinatrice de BD. Cette année la dictée, l'un des moments forts du festival, sera une dictée BD écrite par Mathieu Sapin, un scénariste de bande dessinée. Enfin pour les plus jeunes, l'univers du manga sera bien représenté cette année, nous accueillerons notamment deux grands mangakas, Cédric Tchao et Romain Lemaire, ce dernier animera d'ailleurs une masterclasse manga au Scénacle."

Une 8ème édition présidée par l'écrivain haïtien et académicien Dany Laferrière

Parmi les auteurs présents beaucoup viendront présenter leur premier livre mais on retrouvera aussi de grands noms comme Serge Joncour ou Sorj Chalandon, Colombe Schneck ou encore des habitués comme Eric Fottorino. Le président de cette édition sera l'écrivain haïtien et académicien Dany Laferrière, et pas question de renier le virage populaire pris l'année dernière : "l'Académie française c'est populaire, insiste Bertrand Morisset de l'Agence Tome 2, à nouveau chargée cette année de l'organisation du festival. Ce qui compte c'est que chaque public puisse trouver son intérêt. Dany Laferrière va nous faire de grand sketches, c'est un académicien qui n'est pas coincé. Il est haïtien, il vit au Québec, il fait des spectacles pour enfants, de la bande dessinée, il va bien nous accompagner dans ce festival éclectique et ouvert aux littératures du monde."

33% de plus cette année pour le prix du papier

Une place importante sera aussi réservée à la jeunesse avec les auteurs de BD et de mangas au Scénacle et les auteurs jeunesse au Musée des Beaux-Arts. L'idée du Festival est aussi de soutenir l'industrie du livre un peu mise à mal par l'inflation, + 33% par exemple pour le seul coût du papier. Les auteurs présents seront rémunérés. Hors salaires, le budget de cette 8ème édition atteint cette année les 440.000 euros.

Le monde de l'édition connait d'ailleurs cette année un contexte difficile. Un seul chiffre en est révélateur : le nombre de romans sur cette rentrée littéraire d'ici octobre : 466 romans cette année contre 490 en 2022. On en comptait 701 en 2010.