23ème édition des 1000 pagaies à Avignon : des kayaks, des canoës et des paddles sur le Rhône

A vos pagaies ! Vous avez peut-être vu des kayaks, des canoës ou des paddles ce dimanche sur le Rhône. Pour la 23ème année, l'évènement 1000 pagaies s'est déroulé toute la journée, organisé par le club jeune canoë-kayak avignonnais, le JCKA et le Comité Vaucluse de Canoë-Kayak. L'occasion de découvrir et de faire découvrir des sports nautiques pour les jeunes et les moins jeunes. Hier les familles étaient nombreuses au rendez-vous et les visiteurs ont même eu droit à une démonstration de kayak-polo sous le pont d'Avignon ! Clémence Laroche est co-présidente du jeune canoë-kayak avignonnais, pour elle cette journée c'est l'occasion de faire découvrir les sports comme le kayak ou le paddle. "Cette journée est conviviale et permet de tester pleins de sports différents ! Pour nous l'idée c'est de permettre au maximum de personnes de découvrir les joies du kayak, et en plus nous sommes dans un cadre magnifique avec le pont d'Avignon et le Palais des Papes."

ⓘ Publicité

Donner envie de pratiquer un "sport d'eau"

Pour Monique 75 ans, c'était une première, jamais de sa vie elle n'était montée dans un canoë : "Ce qui m'a plus c'est de passer sous le pont d'Avignon, car d'habitude on passe dessus ! C'est vraiment une belle expérience." Pour d'autre ce baptême de sport nautique est un peu plus effrayant, comme pour Shara et ses sœurs : "Pour cette première fois on est effrayées !! Mais bon c'est l'occasion d'essayer, en plus c'est une belle journée." Un pari réussi pour les 1000 pagaies, car après une journée comme celle-ci, le but c'est aussi de séduire de nouveaux adeptes. Pour plus de renseignements concernant les inscriptions ou activités vous pouvez vous rendre sur le site internet du JCKA .