24 000 euros de la Mission Patrimoine attribués aux travaux du château de Saint-Sauveur-le-Vicomte

C'est l'un des objets de la Mission Patrimoine portée par Stéphane Bern : permettre d'aider financièrement l'accomplissement de travaux visant à restaurer des édifices patrimoniaux partout en France. Au total, ce sont 15,2 millions d'euros issus du Loto du Patrimoine, mais aussi du parrainage de la Monnaie de Paris, ou encore de la collecte nationale lancée par la Mission Patrimoine qui sont ainsi reversés à quelques 101 sites retenus en 2020.

Restaurer la tour des prisons

Dans la Manche, c'est le château médiéval de Saint-Sauveur-le-Vicomte, qui va bénéficier d'un versement de 24 000 euros. Une somme qui aidera à boucler le budget nécessaire pour les travaux concernant la tour des prisons. Il est prévu de consolider et restaurer les parements de la tour, et de reprendre l'étanchéité des arases des murs des courtines Nord-Ouest et Nord-Est. Le chantier est évalué à un peu plus de 473 000 euros. L'enveloppe octroyée par la Mission Patrimoine sera versée au fur et à mesure de l'avancée de la rénovation et vient compléter les aides publiques décidées par ailleurs.