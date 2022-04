24 bébés à découvrir pendant les vacances d'avril au zoo African Safari de Plaisance-du-Touch

Une idée de sortie pour les vacances d'avril qui commencent ce vendredi soir en Occitanie. Vingt-quatre bébés animaux sont à découvrir au zoo African Safari de Plaisance-du-Touch. Avec, tout d’abord, une femelle et un mâle Oryx Algazelle, une espèce classée « Eteinte à l’état sauvage ». Ils sont nés le 28 février et le 6 avril. Il y a Louna, Lucio, Ange et Sora, quatre chevreaux nés cette année et visibles à la mini ferme. De même que quatre petits wallabies sortent désormais de la poche de leur mère. Le groupe de Mara de Patagonie s’est agrandit avec deux petits nés le 21 mars. Ce troisième plus gros rongeur du monde, appelé également « lièvre de Patagonie », vit dans le parc à pied. Et il y a quatre bébés porcs-épics à découvrir : trois mâles et une femelle nés entre février et mars.

Dans le Safari il y a aussi cinq bébés à observer à bord de la voiture qui évoluent désormais en semi-liberté sur les quinze hectares du Safari. Et puis, il y a bien sûr des lionceaux, gnou, dromadaire et lama. African Safari à Plaisance-du-Touch regroupe plus de 600 animaux sur 20 hectares. Le parc zoologique a été classé en 2020, 4ème site touristique le plus visité de la Haute-Garonne (source chiffres clés 2021 CCI Haute Garonne). Le zoo est ouvert tous les jours de 9h30 à 19h30. La réservation en ligne est désormais obligatoire.