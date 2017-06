24 Heures du Mans : la F1 invitée à donner le départ

C'est Chase Carey, le nouveau patron de la F1, qui donnera le départ de la 85e édition des 24 Heures du Mans. Moins sexy que l'acteur Brad PItt l'an dernier, c'est vrai mais c'est un tournant dans les relations entre l'endurance et la catégorie reine du sport auto.

Le nouveau patron de la Formule 1 donnera le départ samedi de la 85e édition des 24 Heures du Mans. Un starter beaucoup moins "paillettes" que l'ultra médiatique Brad Pitt l'an dernier. Mais la présence de l'homme à la moustache au Mans marque un tournant dans les relations plutôt tendues entre l'endurance et la F1.

La fin des conflits de calendrier

Il y a deux ans le pilote allemand de Formule 1 Nico Hülkenberg s'était imposé avec Porsche. L'impact de cette victoire avait tellement déplu à Bernie Ecclestone, l'ancien dirigeant historique de la discipline reine du sport automobile, qu'il avait modifié le calendrier de la Formule 1 2016 pour mettre le grand prix d’Azerbaïdjan en concurrence avec les 24 Heures et éviter ainsi une "fuite" d'un pilote titulaire F1 vers la France et la Sarthe le weekend concerné. Parmi les premières décisions de Chase Carey, la modification du calendrier F1 pour que le Grand Prix d'Azerbaidjan ne soit plus en concurrence avec la mythique course mancelle... Un premier signe de rapprochement concrétisé ce vendredi avec l'annonce du starter.