24 Heures du Mans : la parade des pilotes passe devant France Bleu Maine !

C'est l'événement le plus populaire des 24 Heures du Mans. Ce vendredi après-midi, les 180 pilotes engagés vont défiler dans le centre-ville. Le parcours n'a pas beaucoup changé. Voici ce qu'il faut savoir.

Au moins 150.000 spectateurs sont attendus à la parade des pilotes vendredi après-midi au Mans. L'événement ultra populaire permet d'apercevoir les 180 pilotes engagés pour la 85e édition des 24 Heures du Mans. Le parcours a légèrement changé par rapport à l'an dernier. Voici ce qu'il faut savoir.

A LIRE AUSSI - Toyota part en pole position et bat le record du tour aux qualifs !

Ce soir, France Bleu crée l’événement en organisant une soirée DJ, à côté du Venezia place de la République, de 20h à minuit. Au programme, toutes les meilleurs titres, des années 80 aux années 2000.

Le départ à 17 heures 30 place des Jacobins

La grande parade des pilotes partira à 17h30 de la place des Jacobins. Le public commence à arriver très tôt dans l'après-midi. Les plus fanatiques s'installent même en fin de matinée.

Le parcours est légerement modifié

Attention, contrairement à l'an dernier, le cortège ne passera pas par les rues du Cirque, Bruyère, des Arènes et de l'Etoile mais prendra directement l'avenue Pierre-Mendès-France pour passer devant France Bleu Maine !

Attention, circulation compliquée !

Attention, la ligne T2 du tramway ne circulera pas entre les stations Jacobins et Préfecture, à partir de 13 heures, les bus sont également déviés. Évitez de venir en voiture, si possible. Si vous vous garez dans les parkings des Jacobins, de République et de Fille Dieu, ils seront fermés dès 16 heures 30 jusqu'à la fin du défilé. Pour les spectateurs venant en voiture, il convient de privilégier les parkings Médiathèque, Les Halles, Palais des Congrès (centre-ville), Chancel (à proximité du stade Bollée), ainsi que le parking Vaillant (Pontlieue) conseille la Préfecture de la Sarthe.