24 Heures du Mans : les empreintes des pilotes seront de retour en 2023 pour le centenaire de la course

Il sera à nouveau possible d'admirer les empreintes des vainqueurs des 24 Heures du Mans d'ici deux ans. Ces 47 plaques de bronze seront réutilisées en 2023 dans le cadre des festivités du centenaire de la mythique course d'endurance. Elles avaient été retirées en 2019 de la place Saint Nicolas et des rues adjacentes pour permettre la réalisation des travaux de rénovation du centre ville. Bernard Warain, à l'origine du projet en 1991, a rencontré le maire du Mans, Stéphane Le Foll le week-end passé en marge de la course pour discuter de leur avenir. Selon lui, le principe de leur retour a été "acté".

Le projet final pourrait être défini à l'automne

En revanche, il reste à déterminer comment et où les empreintes de pilotes et la sculpture le Signal seront exposées. Seront-elles visibles dans le cadre d'une exposition temporaire ou seront-elles réinstallées dans les rues pavées de l'hypercentre ? Sur une place (République, Jacobins, Saint Nicolas ?) ? Cela n'a pas été tranché. Mais Bernard Warain se réjouit de l'accord du maire du Mans et explique qu'il va désormais réfléchir et faire une proposition au maire du Mans prochainement. Une nouvelle rencontre avec l'édile est prévue en octobre.