24 Heures du Mans : Toyota part en pole position et bat le record du tour aux qualifs !

Le constructeur japonais a frappé un grand coup pour la 85e édition des 24 Heures du Mans : Toyota a réalisé le meilleur temps des qualifications à 3'14"791 grâce à Kamui Kobayashi sur la numéro 7 et prend la pole position, suivi de la numéro 8. La Porsche n°1 s'élancera de la 3e place.

Deux Toyota partiront en tête de la 85e édition des 24 Heures du Mans samedi. La séance de qualification de jeudi est historique. Tous les records de piste ont été battus et notamment celui du meilleur temps au tour lors des essais. Le nouveau poleman s’appelle Kamui Kobayashi. Le conducteur de la Toyota n°7 est devenu hier soir le pilote le plus rapide de l’histoire des 24 Heures avec un temps canon de 3'14"791 !

Effacer l'humiliation de 2016

"C'est cool" lâche Kamui Kobayachi en descendant de voiture. L'ex-pilote de Formule 1 est devenu hier le pilote le plus rapide de l'histoire des 24 Heures du Mans grâce à une vitesse hallucinante : plus de 251 km/h de moyenne au tour. Du jamais vu ! Nicolas Lapierre savoure l’exploit de son coéquipier Kobayashi. Même si l’humiliation de l’an passé n’est pas encore effacée… En 2016, la marque japonaise avait abandonné au dernier tour alors que la course était gagnée. Cette pole position canon en dit long sur la détermination de Toyota de gagner enfin et pour la première fois les 24 Heures du Mans :

Beaucoup de gens nous parlent de l'an passé mais ça, on a essayé vraiment de le sortir de nos têtes et de se focaliser sur cette course. L'an passé on a prouvé que la voiture pouvait vraiment gagner ces 24 Heures, il a manqué juste quelques minutes, mais en tout cas la capacité de l'équipe à le faire a été prouvée. Maintenant, il faut juste qu'on arrive à concrétiser tout ça - Nicolas Lapierre, pilote Toyota

Une performance rassurante pour l'autre pilote Toyota Stéphane Sarrasin, car le duel avec Porsche va être serré : "je suis certain que ça va être vraiment très serré. Les chrono sont à quelques dixièmes, donc ce sera une belle bagarre". Porsche part en 3e position à 3 centièmes seulement de la Toyota n°8 qui signe le 2e chrono à 2 secondes et demi de Kobayashi...

Le reste du classement

Des séances d’essais qualificatifs exceptionnels puisque tous les records de tour aux essais ont été battus dans chaque catégorie. Les 60 voitures engagées ont toutes bouclé leur tour en moins de 4 minutes et ça aussi c’est une premiere. En LMP2, c'est l'Oreca n°26 du G-Drive Racing, l'un des favori de la catégorie prend la première position devant l'Oreca N°25 du CEFC Manor TRS Racing et l'Oreca N°38 du Jackie DC Chan Racing.

En GTE PRO : l’Aston Martin n°97 signe le meilleur temps de sa catégorie devant la Ferrari n°51 et une autre Aston Martin, la n°95.

Et puis...

Qu'il est beau, ce circuit, la nuit...