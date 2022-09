"24h de la vie d'une femme" : découvrez la nouvelle expo-spectacle à Cap Sciences à Bordeaux

Excision, port obligatoire du voile, violences conjugales... A Bordeaux, une nouvelle exposition immersive invite le visiteur à se glisser dans la peau de six femmes du monde.

Elles s'appellent Abi, Aouda, Shayda, Juanita, Vandana et Marie. Elles viennent du Nigéria, de Guinée, du Kurdistan iranien, du Guatemala, d'Inde et de France. Ce sont les héroïnes de l'expo-spectacle "24h de la vie d'une femme" qui s'ouvre ce samedi à Cap Sciences à Bordeaux (1er octobre - 6 novembre 2022).

"Ces six femmes vont chacune vivre des moments difficiles qui vont forger leur engagement pour l'égalité", explique Cécile Delalandes, la directrice artistique d'Ars Anima, la compagnie à l'origine de l'exposition.

De l'enfance à l'âge adulte, ces six femmes racontent leur parcours par la voix de comédiens professionnels. "Il y a Aouda, une Guinéenne qui subit à l'âge de 13 ans une excision." Un an après cette mutilation génitale, l'adolescente créé le club des jeunes filles de Guinée pour dénoncer la pratique de l'excision. Le phénomène "concerne encore beaucoup de filles dans le monde, notamment 125.000 femmes en France chaque année".

Des comédiens professionnels invitent les visiteurs à interagir avec la scénographie de l'exposition. - Ars Anima

Le combat de Shayda contre son père imam

Parmi ces différents parcours de vie, Shayda incarne également la liberté et la résilience. Cette Franco-Kurde de 43 ans est née à Sanandaj, la capitale du Kurdistan iranien. Fille d'un prédicateur musulman qui lui interdit de dessiner, elle échappe de peu à l'adolescence à un crime d'honneur.

"Elle a un courage incroyable"

"C'est une femme qui parle de liberté d'expression dans des pays où la vie est très difficile", rappelle Cécile Delalandes. Le rejet du voile par Shayda qui a grandi sous la Révolution islamique fait écho aux manifestations des femmes iraniennes bravant le pouvoir des mollahs.

L'expo-spectacle raconte aussi l'histoire vraie de Marie. Une jeune femme qui grandit dans le Jura et dont la vie bascule après sa rencontre avec un homme violent. Sept années d'humiliations et d'isolement, des coups et un viol conjugal. Un drame terrible qui bouleverse jusqu'au metteur en scène de l'exposition.

"C'est vrai que l'histoire de Marie, c'est quelque chose qui me parle personnellement, confie Luis Villegas. J'ai vécu des situations comme ça, la violence faite aux femmes, par un père violent, ça marque à vie".

