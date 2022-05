24 Heures du Mans : le pesage fait son grand retour en centre-ville, l'installation est en cours

Après deux années d'absence pour cause de Covid, le pesage et la parade des 24h du Mans font leur grand retour au centre-ville. Les installations ont débuté place de la République, pour des festivités qui commenceront le 3 juin. Un retour pour le plus grand plaisir des amateurs.

C'est toujours un moment festif et populaire qui attire des milliers de personnes quelques jours avant la course. Le pesage, un parcours pour vérifier que les voitures sont en conformité avec le règlement, et la grande parade des 24h du Mans font leur grand retour au centre-ville. A moins de trois semaines des premiers tours de piste, le centre-ville se prépare donc à nouveau à accueillir les voitures et les chantiers d'installation ont commencé.

L'installation 2022 sera similaire à l'installation 2019. © Radio France - Benjamin Recouvreur

"Ca fait plaisir et ça fait bizarre, il faut le temps de se réhabituer", confie Michaël, des services techniques de la mairie, en train de d'installer la structure qui servira au pesage. Après deux ans d'absence place de la République, ce rituel aura lieu les vendredi 3 et samedi 4 juin, une semaine avant la course. La grande parade elle se déroulera le 10 juin.

Une installation similaire à 2019

Pour ce retour, l'installation sera la même qu'il y a deux ans. "On est sur du classique", assure Franck André, chef du service métallerie à la mairie en charge de cette installation. "C'est toujours un moment privilégié pour nous, car sans pesage, il n'y a pas de 24h", explique-t-il avec fierté.

Cet événement est aussi très attendu par les Manceaux. "C'est inoubliable"", lâche Annie, 74 ans et grande habituée des 24h. "C'est une super ambiance, tout le monde partage la même passion, et on peut voir les voitures de très près", ajoute Rodolphe, 16 ans, qui ne manquera pas de se déplacer.