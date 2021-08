24 Heures du Mans : reverra-t-on un jour les empreintes des vainqueurs de la course ?

Cette année encore, le public des 24 Heures du Mans a été privé de la traditionnelle pose des empreintes des derniers vainqueurs de la mythique course d'endurance place Saint-Nicolas. En raison du contexte sanitaire, ce type de manifestations est annulée (à l'instar du pesage ou de la parade des pilotes) pour éviter les attroupements. Mais le véritable coup d'arrêt a été les travaux de rénovation du centre ville lancés en 2018 et qui ont conduit au retrait de quasiment toutes les plaques de bronzes.

Le Signal également remisé

Il n'en reste plus que trois : celles de Tom Kristensen, Gérard Larousse et Henri Pescarolo, situées place de la République. Les 47 autres plaques ont toutes été retirées (celles des vainqueurs et d'autres pilotes marquants). Elles se trouvaient pour la plupart place Saint-Nicolas (et dans les rues adjacentes) autour de la sculpture de Jean-Yves Boulay, le "Signal", un pneu cerclé du circuit de la Sarthe sur un socle de bronze et à damier. Cette dernière a été d'ailleurs elle aussi retirée en janvier 2019 lors du chantier de réaménagement de la place.

Depuis le monument et les plaques sont stockés et conservés. Toutefois leur avenir reste incertain. Il a été un moment question de les utiliser pour des expositions temporaires mais le projet a fait long feu et rien de concret n'est à l'étude. Ce que regrette Bernard Warain, l'initiateur des "empreintes" des pilotes. "Ce qui me chagrine beaucoup, c'est qu'il n'y a pas de projet immédiat de la ville pour dire ce que l'on va en faire. Pour moi, c'est un produit touristique fabuleux. Tous les ans on avait des gens qui venaient et qui faisaient des milliers de photos. Donc je trouve cela franchement dommage".

Une nouvelle installation place de la République ?

Depuis 1991, c'est lui qui récupère à chaque arrivée des 24 Heures du Mans le moule des mains des vainqueurs, ce qu'il fera encore ce dimanche. Convaincu de l'attachement du public à ces plaques, Bernard Warain souhaiterait qu'elles soient installées place de la République avec le "Signal". Il doit rencontrer, ce week-end en marge de la course, Stéphane Le Foll, le maire du Mans pour en discuter.