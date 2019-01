25 000 personnes à la Saint-Vincent tournante 2019 de Vézelay, un succès pour les organisateurs

Malgré une météo mitigée, la Saint-Vincent tournante 2019 de Vézelay a fait le plein samedi 26 et dimanche 27 janvier, avec 25 000 visiteurs venus déguster les vins blancs AOC Village Vézelay depuis octobre 2017. Bilan avec Matthieu Woillez, vigneron et président du comité d'organisation.

Vézelay, France

France Bleu Auxerre : Quel bilan pour cette Saint-Vincent tournante à Vézelay ?

Matthieu Woillez : Je crois que j'ai ressenti beaucoup de bonheur partagé, entre les visiteurs qui découvraient Vézelay et les vins, entre les bénévoles qui les accueillaient, les vignerons qui étaient dans les dix caveaux ouverts tout le week-end. L'ambiance était extraordinaire. On a fait vraiment de très belles rencontres.

Qu'est ce qui a le mieux marché selon vous, et à l'inverse, qu'est-ce qui a le moins bien fonctionné ?

Franchement, tout a été au top ! La décoration, l'accueil des gens, les vins et dégustations... Tout a été très apprécié. Je n'ai pas eu beaucoup de retours négatif à vrai dire. Forcément, on aurait préféré un grand ciel bleu et 10 degrés. Malgré tout, on a eu pas mal d’accalmie. Petit bémol sur la météo donc, mais tout le reste, ça a été super. Tout ce qu'on pouvait maîtriser, on l'a maîtrisé. Les 500 bénévoles se sont investis comme jamais pour gérer notamment la gestion du parking, l'accueil du public, la vente des kits de dégustation ainsi que le service dans les caveaux. Sans oublier le noyau dur de 150 personnes mobilisées depuis un an et demi pour la préparation de l’événement.

Qu'attendez-vous comme retombées pour le vin de Vézelay ?

Cette Saint-Vincent a été l'occasion porter un coup de projecteur extraordinaire sur le vignoble de Vézelay avec son AOC récente, qui est méconnu, petit et un peu à l'écart des autres vignobles de Bourgogne. On a pu saisir l'occasion de nous faire connaître, de faire parler de nos vins, d'expliquer à tout le monde que l'on existe, car même au sein de notre région, beaucoup de gens ne savent pas qu'on fait du vin à Vézelay. Quand évoque Vézelay, on pense à la basilique, à la gastronomie éventuellement, mais on pense moins au vin. Aujourd'hui, grâce à la Saint-Vincent, Vézelay s'affirme comme un village viticole.