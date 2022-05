25.000 visiteurs attendus pour la fête médiévale de Semur-en-Auxois ce week-end

Ce vendredi 12 mai, pas encore de personnages moyenâgeux dans les rues de Semur-en-Auxois, pourtant déjà la ville se prépare. Fanions déployés dans les rues, armoiries de Bourgogne en version XXL qui flotte à l'entrée de l'église. Cette ville de 4.500 habitants s'apprête à accueillir 25.000 visiteurs ce week-end.

300 costumes prêtés, du jamais vu

"La ville met gracieusement à disposition des costumes et cette année, nous en avons déjà prêtés 200, sans compter la centaine que nous prêtons le jour même, 300 sera du jamais vu" se félicite Jean-Claude Pernette, l'adjoint au maire de Sémur-en-Auxois, en charge des festivités. Pour l'élu, "l'essentiel est de redonner envie aux gens de sortir, d'aller au concert, au spectacle, de ne plus être masqué."

Les gueux qui seront une quarantaine ce samedi ont préparé leur campement avec des tonneaux et des planches de bois juste à côté de la tour de Géhenne qui servait au Moyen Âge de lieu de torture. © Radio France - Claire Checcaglini

"On est gueux de père en fils"

Et si certains ont bien envie de s'amuser, ce sont les gueux. Ils seront une quarantaine ce samedi en compagnie des sorcières, leur mission : faire peur aux visiteurs. Françis Gally est le président des gueux. Pour ce responsable logistique d'une maroquinerie de Sémur, être gueux est une véritable fierté, à tel point, qu'il a transmis sa passion à ses trois enfants. "On est gueux de père en fils et je viens d'avoir un petit-fils, il le sera plus tard lui aussi. Il n'y a donc pas d'ascension sociale !, " s'amuse Francis Gally.

"Je peux faire ici tout ce que je ne peux pas faire au travail"

A ses côtés, Thierry, habitant de Sémur-en-Auxois, éducateur et gueux depuis des années. "Je peux faire ici, ce que je n'ai pas le droit de faire au travail ! ""On va faire des bêtises," confirme Astrid, gueuse pour la première fois et ravie de ce nouveau statut. En attendant de passer à l'action, elle aide à la mise en place du campement des gueux. Il sera installé à proximité de leur taverne dans la tour de Géhenne, qui servait au Moyen Âge de salle de torture.