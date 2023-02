25 ans après le premier tome d'Harry Potter, une boutique dédiée à la saga à Nancy

Les libraires célèbrent ce week-end les 25 ans de la sortie du premier tome de la saga Harry Potter à l'occasion de la nuit Harry Potter organisé par Gallimard. De nombreuses animations sont prévues chez les libraires. A l'échoppe magique, au pied de la tour Joffre à Nancy, une boutique propose un espace totalement dédié à la saga depuis 2018. La mode ne s'éteint pas.

L'échoppe magique propose à Nancy une boutique 100% consacrée à l'univers Harry Potter © Radio France - Cedric Lieto

Musique du film en fond sonore, décor inspiré de l'école de sorcellerie de Poudlard, tout rappelle ici l'univers Harry Potter et on trouve de tout dans la boutique d'Hugo Kaercher : "on a tous les incontournables, les baguettes, les capes qu'on voit dans le film. Après, on a du puzzle 3D avec tous les monuments importants de la saga. On aura du Cluedo, du Uno, des grands classiques réinventés pour Harry Potter". Depuis l'ouverture en 2018, le phénomène perdure et le confinement a eu un effet positif selon Hugo Kaercher : "les grandes chaînes de télévision ont repassé les films et ça s'est ressenti après le Covid. C'est un petit fil qui continue son chemin".

Des collectionneurs purs et durs

Des enfants aux adultes, tous les profils existent dans la clientèle : "on a des collectionneurs purs et durs qui vont chercher la rareté et de l'autre des enfants de 10-11 ans qui vont prendre un petit objet. On a vraiment de tout et c'est ça qui est assez dingue". Un univers Harry Potter tellement riche que la boutique peut se permettre de ne vendre ni livres ni films du fameux magicien.