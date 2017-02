25 nuances de Bretagne

Journaliste depuis trente ans en Bretagne pour Libération et Reuters, Pierre-Henri Allain publie "Les Bretons", un livre de 25 portraits de bretons qu'il a pu rencontrer au fil de ses reportages, mais pas que...

Bretons d'Argoat et d'Armor

Ce livre de Pierre-Henri Allain, c'est une galerie de portraits de bretons de l'Argoat et de l'Armor. Des personnalités connues comme le brodeur Pascal Jaouen, la chanteurse Yelle ou la navigatrice Anne Quéméré. Mais dans ce livre, beaucoup de bretons moins connus, comme Owen Poho, désigner dans les Mont d'Arrée ou Xavier Pensec qui fait des sushis à Brest, qu'on vient parfois déguster du Japon.

Bretons volontaires

Les 25 portraits sont classés en 5 catégories, "Chefs d'orchestre", "Entrepreneurs", "Esthètes", "Rois et reines du terroir" et "Aventuriers. Un point commun à tous ces bretons, selon Pierre-Henri Allain, ils sont "volontaires", enclins à "défricher", "faire bouger les lignes". On y trouve aussi bien des bretons "de souche" que des bretons d'adoption.

Ce sont les gens qui vivent dans une région, qui font cette région

LES CHEFS D’ORCHESTRE : Lisardo Lombardia, Directeur du Festival Interceltique de Lorient. Jean Ollivro, Géographe. Nadine Thouvenin, Fondatrice de l’association Idées détournées. Ali Ahamed, Champion de canoë-kayak. Mathieu Bostyn, Cofondateur du Champ Commun.

LES ESTHÈTES : Ronan et Erwan Bouroullec, Designers de renommée internationale. Owen Poho, Graphiste et designer. Pascal Jaouen, Brodeur et styliste. Jean-François Le Corre, Producteur et directeur de Vivement Lundi !. Yelle, Chanteuse.

ROIS ET REINES DU TERROIR : Xavier et Mika Pensec, Restaurateurs. Krismenn, Inventeur du « kan ha beatbox ». Anaïs Kerhoas, Tisanes d’Anais. Jean-Sebastien

Piel, Agriculteur bio. Yannick et Tangi, sonneurs du bagad Cap Caval.

LES ENTREPRENEURS : Cristel Le Coq, Fondatrice de B.sensory. Stéphane Donikian, Cofondateur de Golaem. Scarlette Le Corre, Marin-pêcheur. Marie Eloy, École Montessori de Larmor-Baden. Gérard Pont, Morgane Productions.

LES AVENTURIERS : Caryl Ferey, Écrivain. Guillaume Le Grand, Créateur de TOWT. Anne Quéméré, Navigatrice. Mickaël Kerlidou et Loïc Matthieu, Fondateurs de Terra Mundi. Corentin de Chatelperron.