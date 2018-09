Saint-Julien-de-Lampon, France

Ils viennent de Périgueux, Toulouse, Agen et même de Bretagne. 250 participants, principalement des femmes, qui se battent, ou se sont battues, contre le cancer. Toutes sont prêtes à venir à bout de cette descente de 32 kilomètres entre Saint-Julien-de-Lampon et Castelnaud-la-Chapelle : "On s’entraîne le lundi et le jeudi, et on va manger des raisins secs et du saucisson sur le bateau pour se donner de l'énergie", plaisante Anne-Marie.

Comme ses 20 coéquipières, elle s'est inscrite au club de canoë-kayak d'Agen alors qu'elle suivait un traitement contre le cancer du sein. Ce dimanche, elles embarqueront à bord d'un Dragon Boat : un bateau capable de rassembler 20 personnes qui pagaient au rythme des tambours.

Le sport, pour prévenir et même guérir

"Le sport participe à la guérison", explique Michel Cadet, médecin généraliste et co-organisateur du marathon. "Si vous avez une activité physique trois heures par semaine, vous avez un tiers de moins de risques d'avoir un cancer du sein."

Et contrairement aux idées reçues, le meilleur traitement contre la fatigue c'est l'activité physique : "ça a un effet bénéfique sur la santé et ça limite les effets secondaires des traitements thérapeutiques", ajoute le médecin généraliste.

Parmi les 500 participants, les plus sportifs et les professionnels au rendez-vous arriveront environ une heure et demi après le top départ. Pas de podium en revanche pour les 250 licenciés malades : finir la course, c'est déjà une victoire.