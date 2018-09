Avignon, France

Les obsèques de Monseigneur Robert Chave ont été célébrées samedi matin dans la métropole Notre Dame des Doms à Avignon, trois jours après le décès du chanoine, décédé mercredi à l'âge de 94 ans.

Dans l'assemblée, 250 personnes sont présentes pour rendre hommage à l'homme de foi et de théàtre. Croyants ou non, chacun a une histoire à raconter avec le père Chave. "C'est lui qui m'a marié. Il a aussi baptisé mes trois enfants, raconte Marc. C'est aussi lui que j'allais voir quand j'avais des problèmes." François-Marie se souvient d'un homme "d'ouverture, entre culture et foi, en dialogue avec le monde. Il voyait toujours les choses avec beaucoup de positif."

Figure du festival d'Avignon

C'est porté par plusieurs prêtres que Robert Chave fait son entrée dans l'église, accueilli par l'archevêque d'Avignon, Monseigneur Jean-Pierre Cattenoz. Devant l'autel, le cercueil est recouvert de l'aube et de l'étole du prêtre.

Les obsèques ont été célébrées par l'archevêque d'Avignon, Monseigneur Cattenoz © Radio France - Bastien Deceuninck

Pendant la cérémonie, les hommages se succèdent. "Il était enraciné dans ce diocèse et dans cette ville" rappelle le chanoine Daniel Brehier. "On ne pouvait pas faire deux cent mètres sans qu'il croise dix personnes qui le connaissaient."

Car le père Robert Chave était une figure d'Avignon, et de son festival : c'est aussi ce qu'a aussi voulu rappeler Bernadette Rey Flaud Alphandéry, la présidente du centre d'étude et de recherche théâtrale d'Avignon, lors de l'hommage du monde de la culture à l'issue de la messe. "Avignon fut le siège épiscopal, et c'est aujourd'hui le coeur du théàtre. Il incarnait parfaitement la dualité de cette ville et le travail des deux ensemble. C'est pour cela qu'il a marqué à la fois le festival, la ville et l'Eglise."

Comme un comédien tirerait sa révérence, c'est sous les applaudissements que le cercueil a quitté le parvis de l'église, avant de rejoindre le cimetière Saint Lazare de Tarascon où il est désormais inhumé.