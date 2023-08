2500 festivaliers attendus à Vicq-sur-Gartempe pour la 4e édition du Lezart festival

Dans le milieu queer ou lesbien, le bouche à oreille a bien fait son travail : pour la 4e édition, le Lezart festival accueille donc 2500 festivaliers. "On est archi complet", s'enthousiasme Sandra Boissy, l'une des organisatrice de l'événement.

ⓘ Publicité

Le petit village de Vicq-sur-Gartempe, comptant habituellement un peu plus de 600 habitants a donc vu sa population quadrupler, ce 25 et 26 août.

Dédié aux arts queer

De nombreux artistes ont été invités, avec en tête d'affiche Aloïse Sauvage... Des artistes militants pour la cause LGBT, proche du milieu queer, c'est-à-dire un milieu où les identités et la sexualité ne sont pas forcément celles de la majorité.

L'artiste Roméo, devant son stande de photographie au Lezart festival © Radio France - Agathe Legrand

"Les artistes queer sont tout aussi talentueux et ont aussi des choses à dire", explique Sandra Boissy. Mais ils ne sont souvent pas invités dans des festivals plus classiques, du fait des thèmes abordés dans leurs arts, à l'instar du photographe Roméo : "Ma première série de photo s'appelle Divine transgression et représente des couples lesbiens enlacés dans des lieux sacrés... C'est pour questionner notre place dans l'espace public", explique l'artiste.

Safe place

Car s'il y a bien une chose qu'on peut retenir du Lezart festival, c'est qu'il est unique en son genre, du fait de sa localisation à la campagne et du nombre de festivaliers lesbien et queer qu'il rassemble. Et pour les personnes interrogées, il est important d'avoir un lieu où on peut se rassembler et faire la fête en sécurité.

"Cela demande une organisation complètement différente d'un festival classique", reconnaît Sandra Boissy. "Les personnes queer sont des personnes souvent tranquilles et elles ont besoin de cette tranquillité, justement."

Le Lezart festival a débuté vendredi 25 août avec une conférence puis la chanteuse Maddy Street © Radio France - Agathe Legrand

Preuve en est, c'est que toutes les places pour le Lezart festival ont été vendues et que certains font le déplacement depuis Paris, Lyon, voire même la Belgique pour y assister.