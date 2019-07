26 compagnies de Bourgogne-Franche Comté au festival d'Avignon

Vingt six compagnies de Bourgogne - Franche Comté sont au festival d'Avignon. Les compagnies espèrent rencontrer leur public et les programmateurs qui mettront leurs spectacles à l'affiche. Les compagnies regrettent l'abandon des aides financières directes de la Région.

Avignon, France

26 compagnies de la région sont au festival Off d'Avignon, le rendez-vous incontournable des professionnels du théâtre. Ces compagnies veulent rencontrer leur public mais aussi les programmateurs, ceux qui achèteront le spectacle pour le montrer dans d'autres salles de France. les compagnies regrettent l'abandon des aides financières directes de la Région pour participer à Avignon.

Aventure artistique et économique de Quetigny à Avignon

La compagnie Taxi-Brousse de Quetigny présente le spectacle L'Utopie Des Arbres à l'Entrepôt à Avignon. 32 000 euros ont été investis pour conquérir le public. Le comédien Louis Alexis-Lucas, seul en scène, explique qu'il s'agit d'une aventure culturelle mais surtout économique : "on loue un théâtre, une maison pour se loger, on salarie les comédiens, les techniciens, les chargés de diffusion et d’administration. C'est une entreprise financière lourde et une opération à risque. Avignon est un exercice d'équilibre. On accueille soixante personnes par jour, c'est une belle performance pour Avignon. Les programmateurs sont au rendez-vous. Le but du jeu est de rencontrer des programmateurs de toute la France qui viennent faire leur marché à Avignon".

Louis Alexis-Lucas "Avignon est une opération financière à risque" Copier

Pas d'aides de la Région

Le comédien Louis Alexis-Lucas regrette que la région n'aide pas directement les comédiens et compagnies à Avignon. la région a proposé lundi une journée de lectures pour présnter le travail en cours de création de six compagnies de bourgogne-franche Comté mais le comédien Louis Alexis-Lucas déplore le faible engagement financier : "il n'y a pas d'aide financière de la Région. Toutes les petites compagnies participent au foisonnement culturel en région. On participe aussi au rayonnement de la région. Il faut aider financièrement ou avec des aides pour la location du théâtre ou la communication pour soulager les compagnies".

Gagner du temps pour les compagnies avec une structure de Longvic

L'agence culturel et technique Artdam installée à Longvic s'est installée à Avignon le temps du festival. Au premier étage de l'espace Pro, Stéphane Lepoil, le directeur de l'Artdam, propose une infrastructure pour aider les compagnies avec une aide bureautique ou de communication : "ces petits riens font de grands beaucoups pour tisser des réseaux professionnels. On attire l'attention sur ces 26 compagnies de la région très occupées pendant le festival. Le temps est très précieux à Avignon". Artdam est financé à 50% par la région Bourgogne - Franche Comté et "accompagne aussi techniquement les compagnies. On les aide à monter ou désinstaller leur spectacle. On leur propose aussi du matériel qu'ils retrouvent toute l'année à Longvic. Avignon n'est qu'un passage. Un passage important certes mais ce n'est qu'un passage".

Les compagnies reçoivent aussi le soutien juridique et administratif à Avignon de Culture Action, le centre de professionnalisation des entrepreneurs culturels de Besançon accompagne les artistes à Avignon.