260 passionnés de retro-camping rassemblés à Etréham depuis une semaine

À peine arrivés sur les lieux, nous voilà plongés dans les années 50 à 70. Ici, les caravanes ont remplacé les mobil-homes habituels. Les dames sont habillées avec des robes d'époques, coiffures assorties et bandeaux dans les cheveux.

Marie-Hélène est l'une d'entre-elles. Sa caravane, elle en est passionnée. Dans son véhicule, qui date de 1965, tout est en bois : lit, table, meubles...Rideaux à fleurs rouge, table à carreaux à orange...tout semble être figé dans le temps.

Marie-Hélène et sa caravane de 1965. © Radio France - Cyrielle LE HOUËZEC

Mais sa caravane lui rappelle surtout plein de souvenirs :

"J'ai passé mes vacances dans le sud de la France avec mes parents, mes enfants ont passé leurs vacances en camping dans cette caravane avec plein de bonheur, mes petits-enfants aussi, et la 4e génération va arriver, avec toujours la même caravane. C'est vraiment une histoire de famille".

Des collections vintages grâce aux vide-greniers

Sa voisine, Prescillia, est venue de la Bourgogne pour participer. Et dans sa famille, tout le monde s'est mis à l'aventure vintage. Pour elle, tout a commencé, il y a une dizaine d'années :

"Je suis tombée dedans grâce à mon mari. C'est lui qui était passionné de vieilles voitures. Et petit à petit, on a commencé à acheter du mobilier, de la vaisselle, des rideaux d'époque, et même des robes. Et même à la maison, tout est vintage !".

Prescillia et Ambre, venues de la Bourgogne pour participer. Elles collectionnent des objets dans les vide-greniers depuis des années. © Radio France - Cyrielle LE HOUËZEC

Sa collection, elle l'a remplie particulièrement grâce aux vide-greniers, brocantes et vide-maison. Aujourd'hui, son mode de vie surprend ses amis "Ils me disent parfois que j'ai la même table de nuit que leur grand-mère, ou les mêmes assiettes, c'est toujours bien perçu."

Sa fille aussi est tombée dedans. Ambre, 10 ans, enfourche son vieux vélo Peugeot avec sa robe des années 50-60.

"Je n'aime que les vélos anciens. Quand j'étais petite, j'avais déjà un vieux tricycle. Même au quotidien, j'écoute des disques. Nous avons à la maison un tourne-disque, je préfère écouter de vielles musiques, j'adore."

Revivre la nostalgie ensemble

Delphine, elle, ne se voit pas passer un seul été sans rétro-camping. Cette Normande aime retrouver chaque année les passionnés, qu'elle connaît bien maintenant :

"On partage des moments forts autour de notre passion commune. On revit une époque formidable, qu'on a connu. Je suis née en 1968. C'est toute mon enfance."

Cet événement, c'est Jean-Philippe L'honoré et sa femme, Céline qui l'ont organisé. 18 mois de préparation. Un rassemblement qui touche toutes les générations : enfants, actifs, retraités. Et surtout, qui ravive la nostalgie, explique-t-il :

"On essaie tous de retrouver la caravane de notre enfance. Mes enfants aussi essaieront de retrouver des caravanes des années 2000. La collection évolue, comme les voitures, les objets. On recherche notre enfance. C'est la nostalgie qui prime".

Au-delà des retrouvailles, l'association a également organisé des activités, comme par exemple un vide-caravane. Guides du routard, vieille vaisselle, vieux appareils électro-ménagers...Tout l'indispensable pour remplir sa caravane.

Les campeurs prennent part au vide-caravane organisé par l'association retro-club camping © Radio France - Esteban Pinel

Ce dimanche, les caravanes devraient être nombreuses sur la route, les participants quittent le campement dès aujourd'hui.