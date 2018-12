26eme festival international du film fantastique de Gerardmer: l'affiche dévoilée.

Gérardmer, France

Un serpent gobant le globe terrestre. C'est l'affiche de ce 26eme festival. L'oeuvre sombre et froide de Santiago Berdils, évoque un univers venimeux à la fois biblique et barbare.

Deux co-présidents pour le jury des longs métrages

Benoît Delépine et Gustave Kervern seront aux commandes. Satiristes, les deux hommes ont écumé les plateaux de "Groland" sur canal+, avant de devenir scénaristes et réalisateurs. Leur dernier film "I feel good", avec Jean Dujardin est sorti en salle cette année.

"Benoît Delépine et Gustave Kervern, sont des cinéastes qui cultivent l'absurde, mais sont drôles tendres et humanistes. Ils n'ont peur de rien et sont proches des plus fragiles d'entre nous" souligne Aude Hesbert, organisatrice du festival et directrice adjointe de "Plublic Système Cinéma".

Parmi les nouveautés qui animeront ce festival, un concert "magic lands" qui sera donné le samedi 2 février prochain à 20H30 en l'église Sant-Barthélemy de Gerardmer.