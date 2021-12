Mission Patrimoine : 273 000 euros pour l'église Saint-Jean-Baptiste de Lizières

La bonne nouvelle était tombée au mois d'août : l'église Saint-Jean-Baptiste de Lizières, commune située au sud-est de La Souterraine, a retenu l'attention de Stéphane Bern. L'édifice du XVème siècle a été sélectionné pour recevoir des aides financières, grâce au loto du patrimoine. Ce lundi 20 décembre, la Mission Patrimoine dévoile les montants : l'église Saint-Jean-Baptiste bénéficie d'une dotation de 273 000 euros.

Comme tous les autres projets, l'église de Lizières est en péril. Des infiltrations d'eau fragilisent le toit, au point que la mairie a retiré les cordes des cloches. Si ces dernières sont sonnées, les vibrations pourraient être dangereuses. À cause de ces infiltrations, des algues prolifèrent aussi sur la façade. La mairie a commandé des analyses : les réparations coûtent 583 000 euros, une somme exorbitante pour une commune de 262 habitants.

La somme allouée par la Mission Patrimoine est donc cruciale pour tenter de sauver l'église Saint-Jean-Baptiste de Lizières. Elle servira à amorcer la première phase des travaux : la mise en sécurité de la toiture de l'église et la reprise des maçonneries. L'aménagement intérieur et la restauration des peintures viendront dans un second temps.